Количество проданных электронных полисов ОСАГО в России за первые пять месяцев 2024 года увеличилось на 13,7%

Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), с января по май 2024 года в России было продано 11,3 миллиона электронных полисов ОСАГО, что на 13,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На долю е-ОСАГО приходится 66% всех проданных за этот период полисов обязательного страхования автогражданской ответственности. Об этом сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.
В топ-10 регионов по продажам е-ОСАГО за первые пять месяцев 2024 года вошли:
"В январе 2024 г. было продано 1,8 млн полисов е-ОСАГО, в феврале — 1,9 млн, в марте — 2,4 млн, в апреле — 2,7 млн, в мае — 2,5 млн. По сравнению с таким же периодом в прошлом году, количество проданных полисов е-ОСАГО в целом выросло на 13,7%. Мы видим, что количество проданных электронных полисов ОСАГО увеличивается и всё больше автовладельцев выбирают простоту и удобство оформления электронных полисов в онлайне. Кроме того, в июле 2023 г. автовладельцам стало доступно также электронное урегулирование убытка по ОСАГО онлайн — через Госуслуги по Европротоколу. Теперь не нужно тратить время на поездку в офис страховой, а можно оформить заявление в пару кликов", — отметил Евгений Уфимцев.
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