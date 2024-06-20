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Количество проданных электронных полисов ОСАГО в России за первые пять месяцев 2024 года увеличилось на 13,7%

Более 11 миллионов е-ОСАГО продано в России за первые пять месяцев 2024 года

2:55
Страхование

Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), с января по май 2024 года в России было продано 11,3 миллиона электронных полисов ОСАГО, что на 13,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Более 11 миллионов е-ОСАГО продано в России за первые пять месяцев 2024 года
Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under public domain

На долю е-ОСАГО приходится 66% всех проданных за этот период полисов обязательного страхования автогражданской ответственности. Об этом сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.

В топ-10 регионов по продажам е-ОСАГО за первые пять месяцев 2024 года вошли:

  1. Москва (1,1 млн полисов е-ОСАГО, 9,9% от всех продаж электронных полисов ОСАГО в России);
  2. Московская область (611 тыс. е-ОСАГО, 5,4%);
  3. Краснодарский край (464 тыс. е-ОСАГО, 4,1%);
  4. Свердловская область (378 тыс. е-ОСАГО, 3,4%);
  5. Санкт-Петербург (365 тыс. е-ОСАГО, 3,2%);
  6. Республика Татарстан (328 тыс. е-ОСАГО, 2,9%);
  7. Челябинская область (317 тыс. е-ОСАГО, 2,8%);
  8. Самарская область (274 тыс. е-ОСАГО, 2,4%);
  9. Ростовская область (267 тыс. е-ОСАГО, 2,4%);
  10. Новосибирская область (262 тыс. е-ОСАГО, 2,3%).

"В январе 2024 г. было продано 1,8 млн полисов е-ОСАГО, в феврале — 1,9 млн, в марте — 2,4 млн, в апреле — 2,7 млн, в мае — 2,5 млн. По сравнению с таким же периодом в прошлом году, количество проданных полисов е-ОСАГО в целом выросло на 13,7%. Мы видим, что количество проданных электронных полисов ОСАГО увеличивается и всё больше автовладельцев выбирают простоту и удобство оформления электронных полисов в онлайне. Кроме того, в июле 2023 г. автовладельцам стало доступно также электронное урегулирование убытка по ОСАГО онлайн — через Госуслуги по Европротоколу. Теперь не нужно тратить время на поездку в офис страховой, а можно оформить заявление в пару кликов", — отметил Евгений Уфимцев.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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