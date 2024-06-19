НСИС объявила о разработке плана инновационного развития страхового рынка на заседании комитета пользователей

На заседании комитета пользователей Национальной страховой информационной системы (НСИС) 6 июня этого года было принято решение разработать план развития инноваций, которые являются ключевыми для всего страхового рынка. Об этом сообщил глава НСИС Николай Галушин.
По его мнению, рынку необходим центр развития и инноваций, так как текущий потенциал органического роста страхового рынка исчерпан, и требуется революционный шаг.
Кроме того, в настоящее время оператор НСИС занимается ещё одной важной задачей для страхователей. С 1 октября этого года планируется полный запуск проекта личных кабинетов для потребителей на сайте компании, сообщает АСН.
В этих личных кабинетах автовладельцы смогут просматривать историю своих ОСАГО, а в будущем там же будет доступна информация и по другим видам страхования, с которыми работает НСИС. На данный момент сервис личных кабинетов находится на стадии тестирования, сообщил Николай Галушин.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.