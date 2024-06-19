НСИС объявила о разработке плана инновационного развития страхового рынка на заседании комитета пользователей

Глава НСИС объявил о разработке плана инноваций для страхового рынка

1:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

На заседании комитета пользователей Национальной страховой информационной системы (НСИС) 6 июня этого года было принято решение разработать план развития инноваций, которые являются ключевыми для всего страхового рынка. Об этом сообщил глава НСИС Николай Галушин.

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По его мнению, рынку необходим центр развития и инноваций, так как текущий потенциал органического роста страхового рынка исчерпан, и требуется революционный шаг.

Кроме того, в настоящее время оператор НСИС занимается ещё одной важной задачей для страхователей. С 1 октября этого года планируется полный запуск проекта личных кабинетов для потребителей на сайте компании, сообщает АСН.

В этих личных кабинетах автовладельцы смогут просматривать историю своих ОСАГО, а в будущем там же будет доступна информация и по другим видам страхования, с которыми работает НСИС. На данный момент сервис личных кабинетов находится на стадии тестирования, сообщил Николай Галушин.