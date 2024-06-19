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Страховщики рассказали, какие компенсации платят самокатчикам, попавшим в ДТП

"Согласие" выплатило 180 тысяч рублей попавшему в ДТП самокатчику

Страхование

В соответствии с законом об ОСАГО, пострадавшие в ДТП пользователи средств индивидуальной мобильности (СИМ) могут обратиться в страховые компании, выдавшие полис ОСАГО водителю автомобиля, участвовавшего в ДТП, для возмещения вреда здоровью или имуществу. Специалисты страховой компании "Согласие" поделились информацией о подобных случаях и перечислили самые крупные страховые выплаты, произведённые самокатчикам в последнее время.

Более 180 тыс. рублей было выплачено владельцу электросамоката, пострадавшему в ДТП в Саратове по вине водителя автомобиля, нарушившего требования дорожной разметки и наехавшего на самокатчика. Житель города получил травмы, а его самокат, защитная экипировка, шлем, дорогие электронные часы и дополнительный аккумулятор для самоката были повреждены. Страховое возмещение включило выплаты за вред здоровью и поврежденное имущество.

Свыше 80 тыс. рублей составила выплата костромчанину, который обратился за возмещением после ДТП. Он получил травмы в результате столкновения с автомобилем марки Volkswagen, водитель которого проехал на запрещающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке и наехал на самокатчика, который не спешился при пересечении дороги.

По итогам минувшего года, уточняют эксперты, более половины обращений от владельцев самокатов касались не только нанесенного вреда имуществу, но и здоровью. Почти в трети случаев самокатчики получили тяжелые травмы.

Ранее эксперт рассказал, как получить компенсацию при ДТП с электросамокатом.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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