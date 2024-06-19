Страховщики назвали самый безопасный для туристов город России

Казань стала самым безопасным туристическим городом в РФ

1:22 Your browser does not support the audio element. Страхование

Казань стала лидером среди российских городов по безопасности для туристов, как сообщила пресс-служба Страхового дома "ВСК".

Фото: commons.wikimedia.org by Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 is licensed under Александр Сафронов

По статистике страховщика, на столицу Татарстана приходится всего 0,1% всех страховых случаев, зарегистрированных в компании за первую половину июня 2024 года.

Калининград занял второе место в рейтинге также с 0,1%, за ним следуют Москва с 0,3% и Туапсе с 0,5% от общего количества зарегистрированных инцидентов летом.

Адлер, напротив, оказался самым опасным городом России для туристов — 54% от общего числа летних происшествий. Второе место в антирейтинге занял Сочи с 12% инцидентов, за ним следуют пригород Сочи Лоо с 10%, Санкт-Петербург с 5,3% и Анапа с 5%.

В период с 2024 по 2030 год в Татарстане планируется направить свыше 12 миллиардов рублей на защиту жителей и территорий от чрезвычайных ситуаций, включая пожарную безопасность и безопасность на водных объектах.

Ранее страховщики назвали самые аварийные дороги и марки машин в Казани.