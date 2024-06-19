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Власти Тюмени потратят 1,5 млн рублей из бюджета на ДМС для пенсионеров областной думы

Тюменские пенсионеры облдумы получат полисы ДМС за счёт бюджета

1:27
Страхование

Ушедшие на пенсию сотрудники Тюменской областной думы получат полисы ДМС, приобретённые за счет регионального бюджета. Благодаря этим полисам бывшие работники парламента смогут получать медицинские услуги более высокого качества, чем те, что доступны обычным тюменцам, застрахованным по системе ОМС. Эта информация была опубликована на сайте госзакупок, сообщает РИА URA.RU.

Тюменские пенсионеры облдумы получат полисы ДМС за счёт бюджета
Фото: freepik.com by gpointstudio is licensed under public domain

"Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию лиц, вышедших на страховую пенсию с должности государственной гражданской службы Тюменской области в Тюменской областной думе. Общая стоимость — 1 500 000 рублей. Страховщик должен обеспечить условия предоставления медуслуг более высокого уровня по сравнению с условиями оказания бесплатной медпомощи", — говорится в документах тендера.

За счёт бюджета области застрахованным пенсионерам будут доступны внеочередное обслуживание в клиниках, обследования и лечение на современном оборудовании, а также услуги по разработке индивидуальных медицинских программ. Полисы покроют стоматологические услуги, приёмы у узких специалистов, МРТ, лечебный массаж и многое другое.

Тем временем петербуржцы рискуют лишиться доступа к услугам клиники "Скандинавия" по ДМС из-за резкого повышения цен. 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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