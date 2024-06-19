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Новая инициатива Совфеда: в Донбассе и Новороссии запустят страхование морских перевозок

Совфед проработает вопрос страхования морских перевозок в новых регионах

2:16
Страхование

Совет Федерации РФ содействовал государственной поддержке страхования железнодорожного транспорта в Донбассе и Новороссии, теперь сенаторы займутся страхованием судов, сообщил заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Дмитрий Ворона на пленарном заседании.

Ворона сообщил, что 24 мая комитет получил поручение изучить вопрос страхования железнодорожных перевозок в новых регионах. Проблема заключалась в том, что страховщики отказывались страховать военные риски, а лизинговые компании запрещали собственникам подвижного состава перевозить грузы в Донбассе и Новороссии. Это привело к дефициту вагонов и росту стоимости их аренды в 1,5 раза. Сенаторы провели работу с Минфином, Банком России и операторами железнодорожного подвижного состава в рамках Совета по развитию транспортного комплекса Совета Федерации.

"Было нелегко, так как все упиралось в выделение дополнительных средств из федерального бюджета, но проблему удалось решить: Правительство выпустило распоряжение, предусматривающее государственную поддержку страхования военных рисков. Страховым организациям из федерального бюджета через Российскую национальную перестраховочную компанию возмещаются страховые выплаты по случаям, наступившим в результате диверсий или террористических актов на территории воссоединенных субъектов. Необходимые средства выделены", — заявил Ворона.

Он добавил, что Совфед отмечает рост перевозок водным транспортом, в связи с чем аналогичная проблема может возникнуть в портах. Ворона попросил председателя СФ Валентину Матвиенко поручить комитету проработать вопрос страхования судов, перевозящих грузы из портов воссоединенных регионов.

"Принимается такое поручение, в протоколе записываем", — согласилась она, поручив работу комитету по бюджету и финансовым рынкам и комитету по экономической политике.

Ранее в Санкт-Петербурге заявили о потенциальных сложностях с получением медицинских услуг высокого уровня по ДМС.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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