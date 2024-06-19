Спор страховщиков с клиникой "Скандинавия" может оставить петербуржцев без качественной медицины

Ценовая политика "Скандинавии" может усложнить доступ к медицине высокого уровня

2:11 Your browser does not support the audio element. Страхование

Медицинское обслуживание высокого класса может стать менее доступным для жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Союзе страховщиков Петербурга и Северо-Запада, указав на резкое и внезапное повышение цен в одной из крупнейших частных клиник города — "Скандинавии", передает "Business FM Петербург".

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Напомним, что с 1 июня 2024 года клиника "Скандинавия" значительно повысила цены на свои услуги, уведомив об этом всего за неделю до майских праздников. Союз страховщиков назвал ситуацию на рынке добровольного медицинского страхования чрезвычайной, подчеркивая, что такое повышение увеличивает расходы компаний на 50%, а в некоторых случаях — на 70%. Это ставит страховщиков на грань выживания, поскольку изменить условия уже заключенных договоров ДМС в середине финансового года практически невозможно. Компании-клиенты страховых фирм также не готовы к дополнительным взносам, так как их бюджеты утверждены заранее.

Союз страховщиков обращается к клинике "Скандинавия" с просьбой повышать цены более плавно и не более чем на 10% до конца года. В случае невозможности договориться с руководством клиники, страховщики намерены обратиться к владельцу клиники Алексею Мордашову. Об этом сообщил президент Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада Анатолий Кузнецов.

В ответ на запрос "Business FM Петербург" в клинике "Скандинавия" заявили, что не могут комментировать ценовую политику, так как это является коммерческой тайной, но отметили, что открыты к диалогу и уже ведут переговоры со всеми участниками рынка. Несмотря на популярность "Скандинавии", она не является монополистом на рынке медицинских услуг, и её ценовая политика не может существенно повлиять на интересы страховых компаний по программам ДМС, отметил глава Ассоциации частных клиник Петербурга Александр Солонин.

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