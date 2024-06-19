Парковочная боль: 57% россиян жалуются, что не могут найти место для автомобиля возле дома

Более половины россиян испытывают нехватку бесплатных парковочных мест

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В России владельцы автомобилей часто сталкиваются с нехваткой бесплатных парковочных мест не только в мегаполисах, но и в небольших городах. Более половины россиян (57%) утверждают, что в их районе либо невозможно припарковаться, либо сложно быстро найти место. Несмотря на это, 61% продолжают оставлять свои машины во дворе или на улице. К таким данным пришло социологическое исследованию СК "Росгосстрах".

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Каждый пятый россиянин (21%) паркует автомобиль на улице, а 40% оставляют его во дворе. Лишь 10% опрошенных имеют собственный гараж, 8% используют крытую парковку, а 21% беспокоятся о безопасности своего автомобиля и ставят его на платную охраняемую стоянку.

Две трети (66%) опрошенных не покупали машиноместо и не планируют этого делать. Те, кто все-таки приобрел место для автомобиля, потратили на него в основном 100-300 тысяч рублей, что указали 40% респондентов. 13% купили место за 300-500 тысяч рублей, и столько же за 500 тысяч - 1 миллион рублей. Для 34% автовладельцев покупка гаража или машиноместа обошлась дороже — в 1-3 миллиона рублей.

Большинство россиян (73%) смогли приобрести машиноместо самостоятельно, не прибегая к помощи банков. Лишь 27% респондентов брали кредит на приобретение парковочного места или гаража.

Предпочитая бесплатные парковки, россияне все же недовольны доступностью свободных мест в спальных районах. Каждый пятый (22%) респондент утверждает, что возле его дома невозможно припарковаться, а 36% жалуются на сложность быстрого нахождения свободного места. Еще 18% считают, что ситуация в целом неплохая, но могла бы быть лучше. Лишь четверть (24%) опрошенных не испытывают никаких сложностей с бесплатными парковками в жилых районах.

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