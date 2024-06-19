"Будем добиваться разъяснений": "Ингосстрах" намерен оспорить санкции Великобритании

"Ингосстрах" может оспорить санкции Великобритании

1:25 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховая компания "Ингосстрах" заявила в пятницу, что может оспорить санкции Великобритании в суде, и запросила разъяснения по поводу введённых против неё мер. Об этом сообщает Reuters.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain

Напомним, что в четверг "Ингосстрах", обеспечивающий страхование российских экспортеров нефти, включая страхование судов, был добавлен в санкционный список управления по обеспечению соблюдения санкций правительства Великобритании OFSI.

"Причины санкций OFSI в отношении "Ингосстраха" остаются для нас неясными, поскольку компания работает в строгом соответствии с законодательством и следует всем надлежащим процедурам комплаенса. Мы будем добиваться разъяснений относительно возможности их юридического оспаривания, — сообщил страховщик агентству по электронной почте.

Также Лондон ввёл отдельные санкции в отношении четырех судов российского теневого флота в рамках усиления экономического давления на Москву. По оценкам G7, ограничения лишили Россию по меньшей мере 100 миллиардов долларов от продажи нефти.

Теневой флот, перевозящий нефть из таких стран, как Иран, Венесуэла и Россия, насчитывает до 850 нефтяных танкеров, отмечает Reuters.

Ранее либерийский судоходный регистр запретил "Ингосстраху" выдавать голубые карты на страхование судов.