Незастрахованный риск теракта помог "СОГАЗу" сэкономить 7 миллиардов рублей

Металлургическому комбинату отказали в компенсации после теракта ВСУ

2:34 Your browser does not support the audio element. Страхование

Арбитражный суд Москвы отказал АО "Оскольский электрометаллургический комбинат им. А. А. Угарова" ("ОЭМК им. А. А. Угарова") в иске к "СОГАЗу" на сумму 7,35 млрд рублей, выяснило АСН.

Фото: Официальный сайт АО "ОЭМК им. А. А. Угарова"

В ноябре 2021 года комбинат и страховщик заключили договор страхования имущества. После начала спецоперации на Украине, 12 августа 2022 года, в результате провалов напряжения в системе электроснабжения вышли из строя рекуператор и реформер.

Комбинат провёл ремонт на 4,9 млн долларов. Ущерб, после вычета безусловной франшизы в 3 млн долларов, составил 1,9 млн долларов. Кроме того, комбинат оценил убытки от простоя производства до июня 2023 года в 5,5 млрд рублей.

Совместное расследование комбината, "СОГАЗа" и "РНПК" показало, что причиной аварии стал выход из строя источника бесперебойного питания. "СОГАЗ" отказался подписывать акт и выплачивать страховое возмещение, утверждая, что коренной причиной были диверсионные подрывы опор высоковольтных линий электропередач ВСУ, что подтвердила ФСБ.

Суд согласился, что случай не является страховым. Комбинат утверждал, что понятие теракта в договоре отличается от определения в статье 205 УК РФ и что выплата не должна зависеть от действий третьих лиц. Однако суд посчитал, что террористические акты и военные действия исключены из покрытия страхования по договору, что было инициативой самого комбината.

Комбинат заявил, что не смог добиться включения риска теракта в покрытие из-за отказа страховщика согласовать это условие, однако не предоставил соответствующий проект договора.

Суд принял сторону страховщика и отказал во взыскании как страхового возмещения, так и упущенной выгоды, так как военные риски не были застрахованы и были прямо исключены из покрытия. Так как следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта, суд подытожил, что "СОГАЗ" правомерно отказал в выплате страхового возмещения на основании договора.

Ранее стала известна дата запуска ОСАГО и ОСГОП в Херсонской области.