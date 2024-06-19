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Мошенничество с полисом ОМС: как не попасться и что делать, если вы стали жертвой

Обман с медицинским полисом ОМС: что делать и как защититься

1:40
Страхование

Современные мошеннические схемы становятся всё более изощрёнными и опасными. Одной из таких схем является замена медицинского полиса, которая не требует от жертвы ввода кодов или паролей и затрагивает тему, важную для всех — обязательное медицинское страхование (ОМС).

Обман с медицинским полисом ОМС: что делать и как защититься
Фото: PxHere is licensed under CC0

Мошенники звонят от имени страховых компаний или государственных фондов, предлагая заменить полис, что редко вызывает подозрения. Предлагая перейти по ссылке и скачать приложение Минздрава, они фактически предоставляют доступ к устройству жертвы, что позволяет красть деньги через мобильный банк. В этой статье мы рассмотрим, как защитить себя от такой угрозы и что делать, если вы стали жертвой.

Что делать?

Если вы всё-таки попались на удочку мошенников, необходимо как можно скорее восстановить доступ к личному кабинету на Госуслугах, заблокировать свои банковские карты и запретить оформление онлайн-займов.

Со следующего года планируется ввести процедуру самозапрета на все кредиты, для чего достаточно будет подать одно заявление.

Проверьте свою кредитную историю, задав в поисковой строке интернета запрос "проверить свою кредитную историю" и следуя подсказкам системы. Отчёт о своих займах лучше проверять как минимум дважды: сразу после взлома Госуслуг и через 7-10 дней, так как информация в базе данных обновляется не сразу.

Обязательно обратитесь в полицию, даже если пока не произошло ничего серьёзного — сегодня последствий нет, а завтра они могут появиться.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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