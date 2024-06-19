Исследование WTW: коммерческое страхование в США подорожало на 6,3% в первом квартале 2024 года

Цены на коммерческое страхование в США выросли на 6,3% в первом квартале 2024 года

2:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

Согласно последнему исследованию цен на страхование коммерческих линий от перестраховочного брокера WTW, в первом квартале 2024 года цены на коммерческое страхование в США выросли на 6,3%, что соответствует постпандемической тенденции. Квартальный рост цен оставался стабильным на уровне около 6%.

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Этот рост практически совпадает с показателями четвёртого квартала 2023 года для той же группы участников исследования CLIPS. Однако некоторые сегменты выделяются, например, покрытие избыточной зонтичной ответственности, где цены значительно выросли, особенно с начала прошлого года.

В коммерческой недвижимости с 1 квартала 2021 года по 4 квартал 2022 года рост ставок замедлился до однозначных цифр, но затем восстановился и оставался двузначным последние пять кварталов.

Несмотря на общий рост цен, в некоторых областях, таких как киберстрахование, за последние несколько кварталов наблюдалось снижение, превысившее однозначные цифры в последнем квартале. Это следует за значительным повышением ставок с середины 2020 года по третий квартал 2022 года.

Страхование ответственности директоров и должностных лиц (D&O) также показало снижение от низкой до средней однозначной цифры в первом квартале 2024 года, что является улучшением по сравнению с двузначными уровнями предыдущих кварталов, сообщает "Allinsurance.kz".

"В первом квартале 2024 года ставки продолжали ужесточаться по многим линиям страхования, но несколько замедлились по сравнению с предыдущим кварталом, за исключением избыточных/зонтичных обязательств, где мы наблюдали ускорение повышения ставок с первого квартала 2023 года", — отметил, старший директор по страховому консалтингу и технологиям WTW И Цзин.