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Исследование "Сравни" и ВСК: как россияне относятся к страхованию от стихийных бедствий в 2024 году

ВСК и "Сравни" выяснили, какие катаклизмы пугают россиян больше всего

2:45
Страхование

Финансовый маркетплейс "Сравни" и страховая компания ВСК провели совместное исследование, чтобы выяснить отношение россиян к страхованию от стихийных бедствий и частоту обращений по таким случаям этой весной. Большинство опрошенных россиян считают, что в последние годы стихийные бедствия стали происходить чаще.

ВСК и "Сравни" выяснили, какие катаклизмы пугают россиян больше всего
Фото: Wikimedia Commons by Vasily Iakovlev is licensed under CC-BY-4.0

Опрос, проведённый "Сравни", показал, что наибольшие опасения у россиян вызывают природные пожары — лесные, торфяные и другие, что отметили 37% респондентов. Ещё 34% боятся бурь, ураганов и смерчей. Землетрясения и цунами вызывают беспокойство у 13% опрошенных, наводнения и затопления — у 8%, обильные осадки — у 6%, а сели, лавины, камнепады и оползни — у 2%.

78% респондентов не покупают страховку от стихийных бедствий, считая это лишней тратой. 8% приобретают страховку только из-за определённых требований, например, при оформлении ипотеки. Лишь 14% страхуются, чтобы чувствовать себя более защищенными.

66% россиян заявили, что угроза реального бедствия может повлиять на их решение о покупке страховки. 14% оформят страховку только при её обязательности, 9% — под влиянием тревожных сообщений в СМИ и социальных сетях, 8% — видя положительные примеры знакомых.

По мнению 70% респондентов, стихийные бедствия стали происходить гораздо чаще за последние 10-20 лет. 16% считают, что частота бедствий немного увеличилась, а 14% не заметили изменений.

Согласно данным ВСК, весной 2024 года наибольшее количество обращений по риску "стихийные бедствия" в рамках страхования имущества пришлось на апрель (71%) и май (27%). Средняя выплата пострадавшим от бедствий в Оренбурге весной 2024 года составила 463 тысячи рублей. Большинство случаев (88%) связано с затоплениями из-за паводков. В числе распространенных рисков также оказались землетрясения и ураганы, со средней компенсацией за ураганы в 49 тысяч рублей.

Основные выплаты весной были направлены в Оренбургскую область (56% обращений) и Курган (25%). Пять крупнейших выплат, от 1,2 до 3,6 млн рублей, получили жители Оренбургской области.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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