Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клубнике нужна защита: обзор лучших вариантов мульчирования
Массаж поможет справиться с тревогой и стрессом
Как успешно вырастить дыни на даче
Как приготовить печёные постные пирожки с повидлом
Тарасова рассказала, что не следит за Евро
Двойная польза соды: как она помогает огороднику
Стало известно, как домашние питомцы говорят о здоровье хозяев
Подкормка капусты в июне: секреты
Сальма Хайек поздравила Анджелину Джоли с премией "Тони"
Максимальная защита в отпуске: 5 дополнительных рисков, которые нужно учесть в страховке

Какие дополнительные риски включить в страховку перед отпуском?

1:28
Страхование

Перед поездкой в отпуск важно тщательно продумать страховку, чтобы минимизировать риски и обеспечить себе спокойствие. Стандартные полисы, как правило, включают медицинскую помощь и экстренную эвакуацию, но есть ряд дополнительных рисков, которые стоит учитывать.

Какие дополнительные риски включить в страховку перед отпуском?
Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Отмена поездки

Этот риск покрывает расходы в случае, если вам придется отменить поездку по уважительным причинам, таким как болезнь, несчастный случай или чрезвычайная ситуация.

Потеря или кража багажа

Включение этого риска в полис обеспечит компенсацию в случае потери, кражи или повреждения вашего багажа, что особенно актуально при перелетах.

Спортивные и активные виды отдыха

Если вы планируете заниматься экстремальными видами спорта или активным отдыхом, такими как лыжный спорт, дайвинг или альпинизм, убедитесь, что ваша страховка покрывает возможные травмы и инциденты.

Гражданская ответственность

Этот пункт защитит вас в случае, если вы случайно причинили ущерб здоровью или имуществу третьих лиц. Это может включать случаи, когда вы, например, по неосторожности повредили имущество в арендованной квартире.

Пропуск рейса

Включение этого риска позволит вам получить компенсацию, если вы пропустили рейс по уважительной причине, такой как задержка транспорта или форс-мажорные обстоятельства.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Чем подкормить чеснок летом, чтобы он дал максимальный урожай

Чеснок - одна из самых важных культур на огороде, ведь его хозяйственное и пищевое значение сложно переоценить. Но для того, чтобы получить крупные, выполненные головки, за этим растением нужно тщательно ухаживать, в том числе регулярно подкармливать его. Особенно важны летние подкормки, о которых не стоит забывать.

Обязательные летние подкормки для высокого урожая чеснока
Как срывать огурцы, чтобы они быстрее созрели
Хитрость, которая ускорит созревание огурцов в 5 раз: технология сбора урожая
Директор школы, где училась Ольга Бузова, отказалась пускать звезду к детям
Кефирный уход за помидорами: как правильно поливать и удобрять томаты
Президент России Владимир Путин нанесёт визит Ким Чен Ыну Дмитрий Плотников Украинские источники сигнализируют о наступлении решающих боёв за Покровск Любовь Степушова Как умирал герой суворовских походов генерал Милорадович Сергей Лебедев
Огурцы засыпят урожаем: в июне полейте кусты этим суперраствором — завязи останутся на месте, плодов будет много
К домашним животным нельзя относиться, как к людям: строгий запрет
Они точно выиграют кошачий конкурс красоты: топ-3 пород кошек, которые очаруют вас
Они точно выиграют кошачий конкурс красоты: топ-3 пород кошек, которые очаруют вас
Последние материалы
Стало известно, как домашние питомцы говорят о здоровье хозяев
Двойная польза соды: как она помогает огороднику
Подкормка капусты в июне: секреты
Сальма Хайек поздравила Анджелину Джоли с премией "Тони"
Студент обманул пенсионный фонд на 67 тысяч рублей
Развод негативно влияет на психическое здоровье ребёнка
Перу нацелена увеличить экспорт какао и кофе в РФ
Как хранить клубнику, чтобы она оставалась свежей как можно дольше
Макгрегор вернётся к тренировкам
Вышел трейлер фильма "Субстанция" с Деми Мур в главной роли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников