Максимальная защита в отпуске: 5 дополнительных рисков, которые нужно учесть в страховке

Какие дополнительные риски включить в страховку перед отпуском?

1:28 Your browser does not support the audio element. Страхование

Перед поездкой в отпуск важно тщательно продумать страховку, чтобы минимизировать риски и обеспечить себе спокойствие. Стандартные полисы, как правило, включают медицинскую помощь и экстренную эвакуацию, но есть ряд дополнительных рисков, которые стоит учитывать.

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Отмена поездки

Этот риск покрывает расходы в случае, если вам придется отменить поездку по уважительным причинам, таким как болезнь, несчастный случай или чрезвычайная ситуация.

Потеря или кража багажа

Включение этого риска в полис обеспечит компенсацию в случае потери, кражи или повреждения вашего багажа, что особенно актуально при перелетах.

Спортивные и активные виды отдыха

Если вы планируете заниматься экстремальными видами спорта или активным отдыхом, такими как лыжный спорт, дайвинг или альпинизм, убедитесь, что ваша страховка покрывает возможные травмы и инциденты.

Гражданская ответственность

Этот пункт защитит вас в случае, если вы случайно причинили ущерб здоровью или имуществу третьих лиц. Это может включать случаи, когда вы, например, по неосторожности повредили имущество в арендованной квартире.

Пропуск рейса

Включение этого риска позволит вам получить компенсацию, если вы пропустили рейс по уважительной причине, такой как задержка транспорта или форс-мажорные обстоятельства.