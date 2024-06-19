Максимальная защита в отпуске: 5 дополнительных рисков, которые нужно учесть в страховке

Перед поездкой в отпуск важно тщательно продумать страховку, чтобы минимизировать риски и обеспечить себе спокойствие. Стандартные полисы, как правило, включают медицинскую помощь и экстренную эвакуацию, но есть ряд дополнительных рисков, которые стоит учитывать.
Отмена поездки
Этот риск покрывает расходы в случае, если вам придется отменить поездку по уважительным причинам, таким как болезнь, несчастный случай или чрезвычайная ситуация.
Потеря или кража багажа
Включение этого риска в полис обеспечит компенсацию в случае потери, кражи или повреждения вашего багажа, что особенно актуально при перелетах.
Спортивные и активные виды отдыха
Если вы планируете заниматься экстремальными видами спорта или активным отдыхом, такими как лыжный спорт, дайвинг или альпинизм, убедитесь, что ваша страховка покрывает возможные травмы и инциденты.
Гражданская ответственность
Этот пункт защитит вас в случае, если вы случайно причинили ущерб здоровью или имуществу третьих лиц. Это может включать случаи, когда вы, например, по неосторожности повредили имущество в арендованной квартире.
Пропуск рейса
Включение этого риска позволит вам получить компенсацию, если вы пропустили рейс по уважительной причине, такой как задержка транспорта или форс-мажорные обстоятельства.
Чеснок - одна из самых важных культур на огороде, ведь его хозяйственное и пищевое значение сложно переоценить. Но для того, чтобы получить крупные, выполненные головки, за этим растением нужно тщательно ухаживать, в том числе регулярно подкармливать его. Особенно важны летние подкормки, о которых не стоит забывать.