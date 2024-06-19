Эксперты рассказали о причинах низкого уровня страхования недвижимости и дали важные советы владельцам

Эксперты сообщили, что в настоящее время только около 10% владельцев недвижимости в стране страхуют свою собственность. По их мнению, это связано главным образом с высокой стоимостью страховых полисов и тем, что данный вид страхования является добровольным.
Тем не менее, специалисты рекомендуют внимательно рассмотреть вопрос страхования недвижимости, так как невозможно предсказать, что может произойти в будущем.
При заключении договора важно сохранять бдительность. Следует исключать ненужные риски, чтобы не переплачивать, и обязательно читать мелкий шрифт, все сноски и детали. Также не помешает ознакомиться с отзывами о страховой компании.
Если есть желание оформить полис, можно застраховать не всю квартиру, а отдельные элементы, такие как бытовую технику, несущие конструкции, ценные вещи или антиквариат.
Директор школы, где училась звезда "Дома-2" Ольга Бузова запретила знаменитости петь перед детьми.