Эксперты рассказали о причинах низкого уровня страхования недвижимости и дали важные советы владельцам

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Как застраховать квартиру: что важно знать перед подписанием договора?

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Страхование

Эксперты сообщили, что в настоящее время только около 10% владельцев недвижимости в стране страхуют свою собственность. По их мнению, это связано главным образом с высокой стоимостью страховых полисов и тем, что данный вид страхования является добровольным.

Как застраховать квартиру: что важно знать перед подписанием договора?
Фото: freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain

Тем не менее, специалисты рекомендуют внимательно рассмотреть вопрос страхования недвижимости, так как невозможно предсказать, что может произойти в будущем.

При заключении договора важно сохранять бдительность. Следует исключать ненужные риски, чтобы не переплачивать, и обязательно читать мелкий шрифт, все сноски и детали. Также не помешает ознакомиться с отзывами о страховой компании.

Если есть желание оформить полис, можно застраховать не всю квартиру, а отдельные элементы, такие как бытовую технику, несущие конструкции, ценные вещи или антиквариат.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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