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Страховой рынок в России показал наилучшую динамику за 10 лет: объём премий вырос на 25%

Россияне стали чаще пользоваться услугами страхования

1:26
Страхование

Страховой рынок продемонстрировал наилучшую динамику за последние десять лет, как отмечают во Всероссийском союзе страховщиков. Согласно данным Банка России, объем страховых премий в 2023 году вырос более чем на 25%, достигнув 2,3 триллиона рублей.

Россияне стали чаще пользоваться услугами страхования
Фото: freepik.com by Drazen Zigic is licensed under public domain

Рост финансовой грамотности в первую очередь приводит к тому, что люди начинают не только радоваться своим достижениям, но и задумываться о сохранности своего имущества. Здесь страхование играет ключевую роль, подчеркнул в интервью "Инвест-Форсайту" основатель компании "Страховой брокер AMsec24" Антон Мельцов.

Увеличение объёмов страхового рынка — закономерный и предсказуемый процесс. Люди накапливают имущество, стремятся передать его следующим поколениям, начинают разбираться в финансовых вопросах и осознают необходимость оставить наследство. Всё это стимулирует развитие страхового рынка и рост популярности страховых продуктов среди клиентов, отметил эксперт.

"Мы видим, что динамика проникновения добровольных страховых продуктов год от года будет только расти. В настоящее время этот показатель в России составляет менее 0,5%, тогда как в других развитых странах он достигает 98%", — подчеркнул Антон Мельцов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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