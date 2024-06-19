Страховой рынок в России показал наилучшую динамику за 10 лет: объём премий вырос на 25%

Россияне стали чаще пользоваться услугами страхования

1:26 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховой рынок продемонстрировал наилучшую динамику за последние десять лет, как отмечают во Всероссийском союзе страховщиков. Согласно данным Банка России, объем страховых премий в 2023 году вырос более чем на 25%, достигнув 2,3 триллиона рублей.

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Рост финансовой грамотности в первую очередь приводит к тому, что люди начинают не только радоваться своим достижениям, но и задумываться о сохранности своего имущества. Здесь страхование играет ключевую роль, подчеркнул в интервью "Инвест-Форсайту" основатель компании "Страховой брокер AMsec24" Антон Мельцов.

Увеличение объёмов страхового рынка — закономерный и предсказуемый процесс. Люди накапливают имущество, стремятся передать его следующим поколениям, начинают разбираться в финансовых вопросах и осознают необходимость оставить наследство. Всё это стимулирует развитие страхового рынка и рост популярности страховых продуктов среди клиентов, отметил эксперт.

"Мы видим, что динамика проникновения добровольных страховых продуктов год от года будет только расти. В настоящее время этот показатель в России составляет менее 0,5%, тогда как в других развитых странах он достигает 98%", — подчеркнул Антон Мельцов.