Суд Курской области постановил взыскать более 67 тысяч рублей переплаты с отчисленного студента

Представитель отделения Фонда пенсионного и социального страхования обратился в суд с заявлением, что студент получал социальную пенсию по случаю потери кормильца с 2016 года, а также федеральную социальную доплату к ней.
В октябре 2023 года студента отчислили, из-за чего он утратил право на получение страховой пенсии. Однако, он не сообщил об этом фонду и продолжал получать социальную пенсию, в результате чего переплата составила более 67 тысяч рублей.
После получения претензии о возмещении переплаты, студент не предпринял никаких действий.
Суд удовлетворил иск и постановил взыскать переплаченную сумму в полном объёме, сообщает Объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.
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