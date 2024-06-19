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Суд Курской области постановил взыскать более 67 тысяч рублей переплаты с отчисленного студента

Студент обманул пенсионный фонд на 67 тысяч рублей

0:51
Страхование

Представитель отделения Фонда пенсионного и социального страхования обратился в суд с заявлением, что студент получал социальную пенсию по случаю потери кормильца с 2016 года, а также федеральную социальную доплату к ней.

Студент обманул пенсионный фонд на 67 тысяч рублей
Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain

В октябре 2023 года студента отчислили, из-за чего он утратил право на получение страховой пенсии. Однако, он не сообщил об этом фонду и продолжал получать социальную пенсию, в результате чего переплата составила более 67 тысяч рублей.

После получения претензии о возмещении переплаты, студент не предпринял никаких действий.

Суд удовлетворил иск и постановил взыскать переплаченную сумму в полном объёме, сообщает Объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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