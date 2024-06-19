Жители Курской области ежегодно приобретают 150 тысяч страховых полисов в почтовых отделениях

Жители Курска активно страхуют имущество и онлайн-покупки в почтовых отделениях

2:26 Your browser does not support the audio element. Страхование

Ежегодно в почтовых отделениях Курской области клиенты приобретают около 150 тысяч страховых полисов. Наибольшим спросом у жителей региона пользуются полисы страхования имущества, покупок из интернет-магазинов, "Лекарственное страхование" и "Антиклещ".

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Чаще всего в почтовых отделениях жители региона страхуют имущество от пожаров, потопов, краж и стихийных бедствий. С начала 2024 года клиенты оформили более 37 тысяч таких полисов. Ежемесячная стоимость страховки составляет 60 рублей, а в случае неприятностей можно получить возмещение до 140 тысяч рублей.

На втором месте по популярности стоит полис "Защищённая покупка". Этот вид страховки жители региона оформили уже 9 тысяч раз в этом году. Услуга помогает покупателям, оплачивающим товары наложенным платежом, вернуть деньги, если вместо заказа в посылке окажется другой товар. Полис стоит 99 рублей и действует в течение месяца.

Третье место занимает программа "Лекарственное страхование". В этом году жители Курской области приобрели более 3 тысяч таких полисов. Эта страховка компенсирует клиенту до 90% стоимости лекарственных препаратов, приобретённых по назначению врача, в случае заболевания. Минимальная стоимость страховки составляет 250 рублей. Клиенты могут выбрать полис на один месяц с покрытием в 5 тысяч рублей или годовую программу с покрытием в 15 тысяч рублей.

В весенне-летний период популярна страховая программа "Антиклещ". В этом году её оформили на почте уже 232 жителя региона. Стоимость полиса варьируется от 300 до 390 рублей в зависимости от выбранной страховой компании. Сумма расходов на организацию медицинской помощи составляет от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Страховка действует в течение 12 месяцев, начинает действовать через семь дней после приобретения и не ограничивает количество обращений до полного исчерпания страховой суммы, сообщает портал "kurskcity.ru".