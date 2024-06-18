Держитесь от них подальше: какие машины и улицы в Казани стали самыми аварийными в 2024 году

В Казани Kia занимает лидирующие позиции по количеству обращений за компенсацией по полисам автострахования. На втором месте по ОСАГО - Hyundai, а по каско - Lada. Об этом сообщают "Казанские ведомости".
При этом, по статистике страховщиков, больше всего ДТП случалось на проспекте Победы: с января по май 2024 года на этой улице произошло 4,75% всех аварий в Казани по ОСАГО.
По статистике каско, на проспекте Победы зафиксировано 6,64% всех аварий. На втором месте по количеству ДТП по полисам автострахования находятся проспект Ямашева и улица Чистопольская.
Ранее ОСАГО исключили из обязательных документов для регистрации авто.
Чеснок - одна из самых важных культур на огороде, ведь его хозяйственное и пищевое значение сложно переоценить. Но для того, чтобы получить крупные, выполненные головки, за этим растением нужно тщательно ухаживать, в том числе регулярно подкармливать его. Особенно важны летние подкормки, о которых не стоит забывать.