Держитесь от них подальше: какие машины и улицы в Казани стали самыми аварийными в 2024 году

Kia стала самой аварийной маркой в Казани

0:51 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Казани Kia занимает лидирующие позиции по количеству обращений за компенсацией по полисам автострахования. На втором месте по ОСАГО - Hyundai, а по каско - Lada. Об этом сообщают "Казанские ведомости".

Фото: commons.wikimedia.org by Сагдеев Дмитрий is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

При этом, по статистике страховщиков, больше всего ДТП случалось на проспекте Победы: с января по май 2024 года на этой улице произошло 4,75% всех аварий в Казани по ОСАГО.

По статистике каско, на проспекте Победы зафиксировано 6,64% всех аварий. На втором месте по количеству ДТП по полисам автострахования находятся проспект Ямашева и улица Чистопольская.

Ранее ОСАГО исключили из обязательных документов для регистрации авто.