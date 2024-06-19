Суд обязал департамент ветеринарии Тамбовской области выплатить 212 млн рублей убытков за африканскую чуму свиней

Департамент ветеринарии Тамбова выплатит 212 млн рублей за убытки от АЧС

2:01 Your browser does not support the audio element. Страхование

Департамент ветеринарии Тамбовской области обязан возместить страховой компании "РСХБ-Страхование" убытки в размере почти 212 миллионов рублей. Эта сумма была выплачена организации ООО "Черкизово-свиноводство" в качестве компенсации за уничтоженное поголовье животных.

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Арбитражный суд Тамбовской области вынес решение о возмещении убытков после обращения АО СК "РСХБ-Страхование" в августе прошлого года. В качестве третьих лиц в деле участвовали "Черкизово-свиноводство", Минсельхоз РФ и тамбовский минфин.

Из материалов дела следует, что в начале 2021 года в Бондарском районе на двух участках откорма ООО "Черкизово-свиноводство" была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Согласно постановлению администрации области, заражённое поголовье было уничтожено. Всего утилизировали 23,5 тысячи поросят весом 2 тысячи тонн.

Страховая компания "РСХБ-Страхование" выплатила производителю мяса более 212 миллионов рублей страхового возмещения. После этого страхователь обратился за возмещением убытков к Управлению ветеринарии Тамбовской области, а после отказа — в арбитражный суд.

В своих возражениях Департамент ветеринарии указывал на пропущенный срок исковой давности и утверждал, что вспышка АЧС произошла из-за неосторожных действий "Черкизово-свиноводство". Департамент основывал свою позицию на данных территориального управления Россельхознадзора, которое привлекло должностных лиц компании к административной ответственности за нарушение правил карантина животных и утилизации биологических отходов. Однако суд отклонил оба аргумента ответчика, как сообщает информационное агентство "onlinetambov.ru".