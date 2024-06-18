Госдума приняла закон об обязательном страховании рисков для разработчиков технологий искусственного интеллекта

Госдума утвердила обязательное страхование рисков для ИИ-технологий

1:34 Your browser does not support the audio element. Страхование

Госдума во втором чтении приняла законопроект о страховании рисков, связанных с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщает ТАСС.

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Согласно новому закону, разработчики ИИ, работающие в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), будут обязаны страховать свою ответственность за возможный вред жизни, здоровью или имуществу, причинённый использованием их технологий. Законопроект был инициирован правительством Российской Федерации и вносит изменения в закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций.

В настоящее время страхование рисков в ЭПР является добровольным. Новый законопроект предусматривает сделать это обязательным. В документе указано, что программа экспериментального правового режима должна включать нормы, касающиеся страхования гражданской ответственности участников ЭПР за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при реализации технологий ИИ. Также в законе прописаны требования к условиям страхования, включая минимальный размер страховой суммы, перечень рисков и страховых случаев.

В случае причинения вреда с использованием ИИ, помимо обязательного страхования, предлагается создание комиссии для выяснения обстоятельств инцидента. Уполномоченный орган сможет устанавливать порядок изменения ЭПР. Для направления "финансовый рынок" такие полномочия будут возложены на Банк России.