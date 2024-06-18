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Госдума приняла закон об обязательном страховании рисков для разработчиков технологий искусственного интеллекта

Госдума утвердила обязательное страхование рисков для ИИ-технологий

1:34
Страхование

Госдума во втором чтении приняла законопроект о страховании рисков, связанных с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщает ТАСС.

Госдума утвердила обязательное страхование рисков для ИИ-технологий
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно новому закону, разработчики ИИ, работающие в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), будут обязаны страховать свою ответственность за возможный вред жизни, здоровью или имуществу, причинённый использованием их технологий. Законопроект был инициирован правительством Российской Федерации и вносит изменения в закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций.

В настоящее время страхование рисков в ЭПР является добровольным. Новый законопроект предусматривает сделать это обязательным. В документе указано, что программа экспериментального правового режима должна включать нормы, касающиеся страхования гражданской ответственности участников ЭПР за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при реализации технологий ИИ. Также в законе прописаны требования к условиям страхования, включая минимальный размер страховой суммы, перечень рисков и страховых случаев.

В случае причинения вреда с использованием ИИ, помимо обязательного страхования, предлагается создание комиссии для выяснения обстоятельств инцидента. Уполномоченный орган сможет устанавливать порядок изменения ЭПР. Для направления "финансовый рынок" такие полномочия будут возложены на Банк России.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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