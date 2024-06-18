Новые требования к страхованию в Херсонской области с 2025 года: ОСАГО, ОСГОП и страхование опасных объектов

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Новые правила страхования в Херсонской области с 2025 года: что важно знать

1:37
Страхование

С 1 января 2025 года в Херсонской области вступает в силу обязательное страхование, как сообщает издание "Новое.Медиа в Херсонщине". Этот шаг предусматривает введение нескольких ключевых видов страхования, которые станут обязательными для определённых категорий граждан и организаций.

Новые правила страхования в Херсонской области с 2025 года: что важно знать
Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе is licensed under public domain

Первым видом страхования станет обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) для всех водителей. Это означает, что каждый владелец транспортного средства будет обязан оформить полис, который обеспечит компенсацию ущерба третьим лицам в случае ДТП.

Вторым важным видом страхования станет обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). Это требование будет распространяться на всех, кто занимается перевозкой грузов и пассажиров, обеспечивая защиту интересов клиентов и минимизацию рисков для компаний.

Также будет введено страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов для предприятий. Данное требование касается всех организаций, в распоряжении которых находятся объекты, потенциально представляющие угрозу для окружающей среды и населения. Это может включать производственные площадки, химические заводы, склады с опасными веществами и другие подобные объекты.

Особое внимание уделяется тому, что предприятиям необходимо убедиться в наличии соответствующих страховок не только у себя, но и у своих поставщиков и партнёров.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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