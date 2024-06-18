Новые требования к страхованию в Херсонской области с 2025 года: ОСАГО, ОСГОП и страхование опасных объектов

С 1 января 2025 года в Херсонской области вступает в силу обязательное страхование, как сообщает издание "Новое.Медиа в Херсонщине". Этот шаг предусматривает введение нескольких ключевых видов страхования, которые станут обязательными для определённых категорий граждан и организаций.
Первым видом страхования станет обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) для всех водителей. Это означает, что каждый владелец транспортного средства будет обязан оформить полис, который обеспечит компенсацию ущерба третьим лицам в случае ДТП.
Вторым важным видом страхования станет обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). Это требование будет распространяться на всех, кто занимается перевозкой грузов и пассажиров, обеспечивая защиту интересов клиентов и минимизацию рисков для компаний.
Также будет введено страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов для предприятий. Данное требование касается всех организаций, в распоряжении которых находятся объекты, потенциально представляющие угрозу для окружающей среды и населения. Это может включать производственные площадки, химические заводы, склады с опасными веществами и другие подобные объекты.
Особое внимание уделяется тому, что предприятиям необходимо убедиться в наличии соответствующих страховок не только у себя, но и у своих поставщиков и партнёров.
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