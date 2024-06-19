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Лето 2024: анализ страховых рисков и выплаты "Росгосстраха" из-за паводков и пожаров

Эксперты "Росгосстраха" выявили главные риски для жилья в летний период

2:20
Страхование

С начала этого лета в разных регионах России наблюдаются контрастные страховые риски: в одних местах ожидают спад паводков, а в других, как на Дальнем Востоке, бушуют природные пожары. Оба этих явления входят в перечень страховых рисков, покрываемых "Росгосстрахом".

Эксперты "Росгосстраха" выявили главные риски для жилья в летний период
Фото: unsplash.com by Rowan Heuvel is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Анализ прошлогодних событий показал, что 72% неблагоприятных случаев приходилось на частный сектор. По словам начальника Управления выплат "Росгосстраха" Юлии Серовой, 70% повреждений домов были вызваны природными явлениями, такими как сильный дождь, ветер и паводки. Из-за пожаров поступило 14% заявлений, 8% — по причине аварий систем водоснабжения и 5% — из-за краж.

Летом прошлого года 13 страховым событиям был присвоен статус "массовый убыток", что означает более 30 пострадавших. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Этот статус позволяет ускорить страховые выплаты, которые обычно производятся в течение 3-5 рабочих дней.

В многоэтажных домах основным риском стали заливы, на которые пришлось 90% заявлений. Сильный ветер и дождь вызвали 4% обращений, пожары — 3%, кражи и противоправные действия — 1%.

Крупнейшие выплаты были связаны с пожарами: хозяин дачного дома в Ногинском районе получил почти 13,5 млн рублей, а житель Тюмени — 1,35 млн рублей. Причинами пожаров чаще всего становились неисправности электропроводки и бытовых приборов.

Эксперты "Росгосстраха" подчёркивают важность страхования гражданской ответственности для владельцев жилья, чтобы минимизировать риски повреждений соседей, особенно в период отпусков. Наиболее частыми обращениями о страховых случаях были от собственников домов в Пензенской области, Башкортостане, Чувашии, Татарстане и Нижегородской области. В Москве и Подмосковье зарегистрировано 18% заявлений по многоэтажным домам, в Вологодской области — 8%, в Татарстане — 6,6%.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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