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В Херсонской области с 2025 года вводится обязательное страхование: какие полисы туда войдут

На Херсонщине вводятся обязательные виды страхования с 1 января 2025 года

0:41
Страхование

С 1 января 2025 года в Херсонской области вводятся обязательные виды страхования, сообщает "Новое.Медиа в Херсонщине".

На Херсонщине вводятся обязательные виды страхования с 1 января 2025 года
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Издание уточняет, что в перечень полисов войдут ОСАГО для водителей, ОСГОП для перевозчиков и страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов для предприятий.

Производителям в Херсонщине рекомендуется убедиться в наличии этих видов страховок у своих поставщиков и партнёров.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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