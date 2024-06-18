В Херсонской области с 2025 года вводится обязательное страхование: какие полисы туда войдут

С 1 января 2025 года в Херсонской области вводятся обязательные виды страхования, сообщает "Новое.Медиа в Херсонщине".
Издание уточняет, что в перечень полисов войдут ОСАГО для водителей, ОСГОП для перевозчиков и страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов для предприятий.
Производителям в Херсонщине рекомендуется убедиться в наличии этих видов страховок у своих поставщиков и партнёров.
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