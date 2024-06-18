В Херсонской области с 2025 года вводится обязательное страхование: какие полисы туда войдут

На Херсонщине вводятся обязательные виды страхования с 1 января 2025 года

0:41 Your browser does not support the audio element. Страхование

С 1 января 2025 года в Херсонской области вводятся обязательные виды страхования, сообщает "Новое.Медиа в Херсонщине".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Издание уточняет, что в перечень полисов войдут ОСАГО для водителей, ОСГОП для перевозчиков и страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов для предприятий.

Производителям в Херсонщине рекомендуется убедиться в наличии этих видов страховок у своих поставщиков и партнёров.

Ранее стало известно. почему власти решили возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров, и как это скажется на бюджете.