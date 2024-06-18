Уборщицы больше получают: в ХМАО назвали вакансии с самыми низкими зарплатами

HeadHunter: в ХМАО уборщицам платят больше, чем страховым агентам

1:12 Your browser does not support the audio element. Страхование

Самые низкие зарплаты в Ханты-Мансийском автономном округе предлагаются страховым агентам. В среднем им обещают платить 30 тысяч рублей, сообщили аналитики сервиса HeadHunter в интервью с URA.RU.

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«На май и начало июня страховые агенты возглавляют список специализаций с самой низкой предлагаемой зарплатой в ХМАО. Медиана заработной платы составляет 30 тысяч рублей», — следует из результатов исследования.

Кроме страховых агентов, относительно низкие зарплаты предлагаются уборщицам и операторам call-центров — около 40 тысяч рублей, мерчендайзерам — 42,3 тысячи рублей. Администраторы и специалисты техподдержки могут рассчитывать на 45 тысяч рублей, тогда как операторы ПК и баз данных — на 46 тысяч рублей. Охранники и офис-менеджеры, а также официанты, бармены и бариста могут заработать до 50 тысяч рублей.

Ранее в США страхового агента приговорили к 19 годам тюрьмы за хищение пенсионных накоплений у клиентов.