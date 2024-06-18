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ОСАГО больше не нужен: Госдума убрала полис из списка документов, необходимых при регистрации авто

ОСАГО исключили из списка обязательных документов для регистрации авто

2:21
Страхование

Госдума на пленарном заседании приняла во втором, основном чтении законопроект, исключающий ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства.

ОСАГО исключили из списка обязательных документов для регистрации авто
Фото: freepik.com by standret is licensed under public domain

Изменения будут внесены в закон "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации". Законопроект был принят в первом чтении в ноябре 2023 года. Автором инициативы является глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

Законопроект исключает страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств из перечня необходимых документов для регистрационных действий с авто. Это касается как постановки транспорта на государственный учет, так и регистрации при смене владельца авто.

Документ также предлагает разрешить водителям сразу снимать машину с учета в ГИБДД при продаже, а не через 10 дней после обращения в ведомство. Прежний владелец транспортного средства сможет подать заявление о прекращении государственного учета авто после продажи, если договор был заключен через портал госуслуг или удостоверен нотариусом. В случае заключения договора в простой письменной форме прежний владелец имеет право обратиться для снятия машины с учета непосредственно в регистрационное подразделение через десять дней после продажи, предоставив оригинал договора.

С учетом поправок ко второму чтению государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца, если автомобиль находится в розыске или был угнан. Это позволит избежать необходимости предоставления в различные инстанции (работодателю, налоговым органам) сведений о фактическом отсутствии автомобиля.

Законопроект также расширяет список оснований для отказа в совершении регистрационных действий. Основанием для отказа в постановке на учет, в том числе при смене владельца, станет неуплата утилизационного сбора в течение установленного срока. Это касается транспортных средств, ввезенных физическим лицом в РФ из-за границы.

Ранее Роспотребнадзор предложил законопроект, запрещающий продавцам навязывать услуги потребителям.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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