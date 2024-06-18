ОСАГО больше не нужен: Госдума убрала полис из списка документов, необходимых при регистрации авто

ОСАГО исключили из списка обязательных документов для регистрации авто

2:21 Your browser does not support the audio element. Страхование

Госдума на пленарном заседании приняла во втором, основном чтении законопроект, исключающий ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства.

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Изменения будут внесены в закон "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации". Законопроект был принят в первом чтении в ноябре 2023 года. Автором инициативы является глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

Законопроект исключает страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств из перечня необходимых документов для регистрационных действий с авто. Это касается как постановки транспорта на государственный учет, так и регистрации при смене владельца авто.

Документ также предлагает разрешить водителям сразу снимать машину с учета в ГИБДД при продаже, а не через 10 дней после обращения в ведомство. Прежний владелец транспортного средства сможет подать заявление о прекращении государственного учета авто после продажи, если договор был заключен через портал госуслуг или удостоверен нотариусом. В случае заключения договора в простой письменной форме прежний владелец имеет право обратиться для снятия машины с учета непосредственно в регистрационное подразделение через десять дней после продажи, предоставив оригинал договора.

С учетом поправок ко второму чтению государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца, если автомобиль находится в розыске или был угнан. Это позволит избежать необходимости предоставления в различные инстанции (работодателю, налоговым органам) сведений о фактическом отсутствии автомобиля.

Законопроект также расширяет список оснований для отказа в совершении регистрационных действий. Основанием для отказа в постановке на учет, в том числе при смене владельца, станет неуплата утилизационного сбора в течение установленного срока. Это касается транспортных средств, ввезенных физическим лицом в РФ из-за границы.

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