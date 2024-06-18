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Луганские компании стали участниками свободной экономической зоны — они получат льготы и субсидии

Более 70 компаний из ЛНР стали участниками СЭЗ

2:09
Страхование

Заместитель министра промышленности и торговли Луганской Народной Республики Дмитрий Частников сообщил, что 22 производителя воспользовались финансированием регионального Фонда развития промышленности. Более 70 компаний ЛНР стали участниками свободной экономической зоны (СЭЗ), добавил он.

Более 70 компаний из ЛНР стали участниками СЭЗ
Фото: commons.wikimedia.org by Артемка is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

«77 компаний Луганщины стали участниками свободной экономической зоны в новых российских регионах, 22 производителя воспользовались финансированием регионального Фонда развития промышленности», — сообщил Частников в Telegram-канале Минпромторга региона.

Также он сообщил, что с 2025 года в ЛНР будет введено обязательное страхование, которое будет распространяться на транспортные средства предприятий. Компании региона должны обращать внимание на своих контрагентов, предоставляющих услуги перевозки, так как они тоже должны быть застрахованы.

Частников добавил, что компаниям региона с численностью сотрудников свыше 50 человек необходимо разработать паспорт антитеррора, согласованный с уполномоченными структурами. Документ должен содержать информацию о мерах противопожарной безопасности, общие сведения об объекте, характер последствий при теракте, план строения с указанием коммуникаций и меры по охране граждан.

СЭЗ на территории новых регионов РФ была создана 24 июня 2023 года. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, включающий налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы и другие меры. СЭЗ будет действовать до 31 января 2050 года, с возможностью продления или досрочного прекращения.

Ранее Минфин анонсировал запуск ОСАГО в новых регионах с 1 января 2025 года.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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