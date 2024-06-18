Поддельный полис ОСАГО привёл жителя Амурской области на скамью подсудимых

Мировой судья по Тамбовскому окружному участку вынес обвинительный приговор жителю Благовещенска. Мужчину признали виновным в заведомом использовании поддельного полиса ОСАГО, сообщает AMUR.LIFE.
Инцидент, в результате которого 25-летний амурчанин оказался на скамье подсудимых, произошёл в конце мая 2023 года на автотрассе Благовещенск – Гомелевка. Водитель попал в ДТП с участием двух автомобилей. По приезде инспекторов ГИБДД мужчина предъявил полис ОСАГО, который вызвал у правоохранителей сомнения в его подлинности. При последующей проверке подлог подтвердился.
Амурчанин признал вину. По его словам, он купил поддельную страховку в интернете, чтобы сэкономить деньги.
Суд учёл смягчающие обстоятельства и назначил подсудимому в качестве наказания штраф 10 тысяч рублей. Приговор в законную силу ещё не вступил.
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