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Поддельный полис ОСАГО привёл жителя Амурской области на скамью подсудимых

Суд вынес приговор купившему поддельный полис ОСАГО благовещенцу

Страхование

Мировой судья по Тамбовскому окружному участку вынес обвинительный приговор жителю Благовещенска. Мужчину признали виновным в заведомом использовании поддельного полиса ОСАГО, сообщает AMUR.LIFE.

Суд вынес приговор купившему поддельный полис ОСАГО благовещенцу
Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Инцидент, в результате которого 25-летний амурчанин оказался на скамье подсудимых, произошёл в конце мая 2023 года на автотрассе Благовещенск – Гомелевка. Водитель попал в ДТП с участием двух автомобилей. По приезде инспекторов ГИБДД мужчина предъявил полис ОСАГО, который вызвал у правоохранителей сомнения в его подлинности. При последующей проверке подлог подтвердился.

Амурчанин признал вину. По его словам, он купил поддельную страховку в интернете, чтобы сэкономить деньги.

Суд учёл смягчающие обстоятельства и назначил подсудимому в качестве наказания штраф 10 тысяч рублей. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Ранее в Перми экс-ректора вуза обвинили в незаконном использовании средств ДМС для полётов на курорты.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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