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Опасная присыпка: тысячи матерей требуют от Johnson & Johnson оплатить им медицинское обследование на рак

J&J грозят миллиардные расходы на медицинское обследование женщин

2:01
Страхование

Компании Johnson & Johnson грозят миллиардные расходы на оплату медицинских услуг женщинам, обеспокоенным риском онкологии после использования детских присыпок на основе талька. Об этом сообщает Bloomberg.

J&J грозят миллиардные расходы на медицинское обследование женщин
Фото: flickr.com by Остин Кирк is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Юристы, представляющие потребителей, покупавших присыпки J&J, в понедельник попросили, чтобы суд обязал производителя создать фонд для покрытия медицинских расходов матерей на визиты к врачу и анализы для диагностики рака яичников и других женских гинекологических органов.

Пожизненная система мониторинга здоровья тысяч женщин грозит производителю расходами в сотни миллионов и даже миллиардов заявил профессор Ричмондского университета Карл Тобиас.

Представители J&J отклонили требование юристов как необоснованное, назвав его очередной попыткой "распространить ложную информацию и помешать урегулированию, которое компания предлагает истцам.

В декабре 2018 года агентство Reuters опубликовало данные, согласно которым в детской присыпке Johnson's Baby, содержащей тальк, с конца 1950-х годов периодически обнаруживали следы асбеста, который ВОЗ классифицирует как канцероген и может провоцировать рак даже спустя годы. Агентство утверждало, что руководство, учёные и юристы корпорации знали о проблеме, но не сообщали о ней Управлению по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и не информировали общественность. Компания отрицает, что её присыпка и другие продукты на основе талька опасны для здоровья. 

Сейчас к J&J подано более 61 тысячи судебных исков, в том числе от российских потребителей, в связи с детскими присыпками и аналогичными продуктами, которые могут вызывать рак.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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