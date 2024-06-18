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Порочный круг: изменение климата увеличивает число лесных пожаров в США и выбросы углерода в атмосферу

Deep Sky: в США число экстремальных пожаров выросло в 20 раз

1:29
Страхование

Частота экстремальных пожаров в США увеличилась в 20 раз. К таким данным пришло исследование канадского разработчика проекта по удалению углерода Deep Sky.

Deep Sky: в США число экстремальных пожаров выросло в 20 раз
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Модель риска лесных пожаров разработчика показывает, что если ранее экстремальные пожары в США происходили раз в столетие и считались редким явлением, то теперь они случаются каждые 5 лет из-за изменения климата.

Также исследование показало 15-кратное увеличение рисков пожара в Северной Америке.

По данным Deep Sky, в Центральном Колорадо и Северном Нью-Мексико наблюдается значительное усиление пожароопасной погоды по сравнению с прошлыми годами. В Центральной Калифорнии также зафиксирован тревожный рост числа экстремальных пожаров.

Модель разработчика показывает, что риски лесных пожаров не только растут, но и ускоряются.

Климатологи называют эту тенденцию "порочным кругом", в котором изменение климата усугубляет погодные условия, что приводит к более масштабным и разрушительным лесным пожарам. Последствием становится выделение значительного количества углерода, что ещё больше усугубляет изменение климата.

В Deep Sky подчеркнули, что такой новый подход в прогнозировании рисков может помочь предсказывать катастрофы заранее.

Ранее на Германию обрушился циклон "Квирина", причинивший ущерб на 2 млрд евро.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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