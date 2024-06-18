Новый законопроект Роспотребнадзора защитит россиян от мисселинга при покупке билетов и оплате ЖКХ

Роспотребнадзор предложил запретить продавцам навязывать услуги покупателям

1:38 Your browser does not support the audio element. Страхование

Роспотребнадзор предложил внести изменения в закон «О защите прав потребителей» и разместил законопроект для общественного обсуждения, сообщает "Российская газета".

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В пояснительной записке указано, что документ запрещает продавцам навязывать любые услуги, работы или товары, а также устанавливать автоматическое согласие покупателей на их приобретение.

Отмечается, что данная практика стала одной из самых распространенных форм недобросовестного поведения. Например, при онлайн покупке авиабилетов и железнодорожных билетов часто заранее устанавливается согласие на заключение договора добровольного страхования. Также в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги нередко включают оплату дополнительных услуг, таких как кабельное телевидение, консьерж-сервис или страхование имущества, при этом нет возможности оплатить только жилищно-коммунальные услуги.

«Проблема навязывания потребителю дополнительных услуг за отдельную плату имеет значительное общественное и социальное значение, поскольку такие действия часто основываются на манипуляциях, угрозах применения негативных последствий для потребителя, включая отказ в заключении договора, неприменение скидок или взыскание убытков и неустоек», — заявляют в Роспотребнадзоре.

Ожидается, что новый закон может вступить в силу в сентябре следующего года.

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