Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В ПФИЦ запатентовали бактериальную ассоциацию для поглощения тяжёлых металлов
Во Владивостоке судья разбирает дело об ограблении американцем россиянки
В Рязани открыли стрельбу на территории одного из заводов
Deep Sky: в США число экстремальных пожаров выросло в 20 раз
В Россию прибыли 7-местные компактвэны Suzuki Ertiga по цене от 2,26 млн рублей
Правила выращивания и подкормки помидоров
Инфекционист Чепурнов рассказал о риске заражения геморрагической лихорадкой
Астролог Шустина перечислила самые стрессоустойчивые знаки зодиака
Украина вместо "житницы" Евросоюза стала его "выгребной ямой"
Новый законопроект Роспотребнадзора защитит россиян от мисселинга при покупке билетов и оплате ЖКХ

Роспотребнадзор предложил запретить продавцам навязывать услуги покупателям

1:38
Страхование

 Роспотребнадзор предложил внести изменения в закон «О защите прав потребителей» и разместил законопроект для общественного обсуждения, сообщает "Российская газета".

Роспотребнадзор предложил запретить продавцам навязывать услуги покупателям
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В пояснительной записке указано, что документ запрещает продавцам навязывать любые услуги, работы или товары, а также устанавливать автоматическое согласие покупателей на их приобретение.

Отмечается, что данная практика стала одной из самых распространенных форм недобросовестного поведения. Например, при онлайн покупке авиабилетов и железнодорожных билетов часто заранее устанавливается согласие на заключение договора добровольного страхования. Также в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги нередко включают оплату дополнительных услуг, таких как кабельное телевидение, консьерж-сервис или страхование имущества, при этом нет возможности оплатить только жилищно-коммунальные услуги.

«Проблема навязывания потребителю дополнительных услуг за отдельную плату имеет значительное общественное и социальное значение, поскольку такие действия часто основываются на манипуляциях, угрозах применения негативных последствий для потребителя, включая отказ в заключении договора, неприменение скидок или взыскание убытков и неустоек», — заявляют в Роспотребнадзоре.

Ожидается, что новый закон может вступить в силу в сентябре следующего года.

Ранее экс-ректора пермского вуза обвинили в незаконном использовании корпоративного ДМС для полётов на курорты.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Завязей на томатах не сосчитаете: во время цветения подкормите кусты этим — мощный натуральный стимулятор

 С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.

 Как увеличить количество завязей на помидорах?
Актёр Станислав Садальский показал актрису Александру Захарову
Станислав Садальский показал дочь режиссёра Марка Захарова и сопроводил фото нецензурным словом
Муравьи гибнут моментально: заливаю этот раствор в муравейник — и вредителя нет, и плодородность земли растёт
Отличный продукт: подкармливайте им морковь — она будет хрустящей и сладкой
Президент России Владимир Путин нанесёт визит Ким Чен Ыну Дмитрий Плотников Украинские источники сигнализируют о наступлении решающих боёв за Покровск Любовь Степушова Как умирал герой суворовских походов генерал Милорадович Сергей Лебедев
Какими удобрениями подкормить томаты во время цветения: не все дачники знают
Паутинный кошмар на баклажанах: что делать, чтобы защитить урожай?
Китай начал отвечать ЕС за пошлины на электромобили
Китай начал отвечать ЕС за пошлины на электромобили
Последние материалы
Вариофокальная зонная пластинка Френеля может менять фокусировку терагерцевого пучка
Эпидемиолог рассказала о технике мытья рук, которую используют врачи
Как подкормить лук в июле: эффективные способы
Как приготовить классический медовик
Как умирал герой суворовских походов генерал Милорадович
Топ-3 самых красивых пород кошек
Генсек Союза профсоюзов России Евгений Куликов: в России забастовки невозможны
Bloomberg: Coca-Cola продолжает получать прибыль в России
Ветеринары ответили, какую пользу приносят домашние питомцы
Врач Гинзбург: при правильном употреблении кофе может продлить жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников