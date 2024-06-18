"Ингосстраху" запретили выдавать голубые карты на страхование нефтяных танкеров

Bloomberg: либерийский морской регистр отказался работать с "Ингосстрахом"

1:20 Your browser does not support the audio element. Страхование

Либерийский морской регистр, под флагом которого плавает 16% мировых судов, объявил, что московская страховая компания "Ингосстрах" больше не сможет выдавать так называемые голубые карты, которые подтверждают защиту от рисков, таких как разливы нефти и столкновения, и необходимы для входа в порт, сообщает Bloomberg.

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Тем не менее, все суда, застрахованные в "Ингосстрахе", получат льготный период в 90 дней, говорится в циркуляре.

Штаб-квартира Либерийского регистра расположена в США, напоминает Bloomberg.

На прошлой неделе Великобритания ввела санкции против "Ингосстраха" в рамках широкомасштабных мер G7. До этого компания эффективно вытесняла западных страховщиков, которые сами отказывались от работы с российскими судами из-за установленных "Группой семи" ограничений на цену нефти и нефтепродуктов из РФ, пишет издание "Нефть и капитал".

Согласно базе данных судов Международной морской организации (IMO), под флагом Либерии плавают только три судна, застрахованных "Ингосстрахом", и ни одно из них не является нефтяным танкером.

Ранее Bloomberg сообщал, что российские нефтяные танкеры тайно передают грузы другим судам, чтобы обойти западные санкции.