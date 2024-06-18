"Ингосстрах": жители Москвы и Санкт-Петербурга лидируют по числу заявленных убытков по КАСКО в 2024 году

В первом квартале 2024 года "Ингосстрах" сохраняет лидирующую позицию в рейтинге страховщиков КАСКО. В среднем, компания выплачивала своим клиентам 63,7 миллиона рублей ежедневно за страховые случаи в этот период.
За первый квартал "Ингосстрах" урегулировал более 34 тысяч убытков по каско, причём более половины из них были заявлены онлайн через мобильное приложение IngoMobile. Ежедневно в компанию поступало более 400 заявлений по КАСКО.
Наибольшее количество убытков в "Ингосстрах" заявляли жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Челябинской областей, Татарстана, Воронежской и Нижегородской областей, Краснодарского края, а также Самарской и Новосибирской областей и Пермского края.
В первом квартале 2024 года клиенты приобрели более 153 тысяч полисов каско от "Ингосстраха" (без учёта спецпрограмм с ограниченным покрытием). Наибольшее количество страховок было продано в Москве (более 77 тысяч), Санкт-Петербурге (более 18 тысяч), Приволжском региональном центре (более 14 тысяч), Уральском региональном центре (более 12 тысяч) и в региональном центре "Юг" (более 8 тысяч).
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