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"Ингосстрах": жители Москвы и Санкт-Петербурга лидируют по числу заявленных убытков по КАСКО в 2024 году

Жители Москвы и СПб чаще всего заявляют об убытках по КАСКО

1:29
Страхование

В первом квартале 2024 года "Ингосстрах" сохраняет лидирующую позицию в рейтинге страховщиков КАСКО. В среднем, компания выплачивала своим клиентам 63,7 миллиона рублей ежедневно за страховые случаи в этот период.

Жители Москвы и СПб чаще всего заявляют об убытках по КАСКО
Фото: unsplash.com by Clay Banks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

За первый квартал "Ингосстрах" урегулировал более 34 тысяч убытков по каско, причём более половины из них были заявлены онлайн через мобильное приложение IngoMobile. Ежедневно в компанию поступало более 400 заявлений по КАСКО.

Наибольшее количество убытков в "Ингосстрах" заявляли жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Челябинской областей, Татарстана, Воронежской и Нижегородской областей, Краснодарского края, а также Самарской и Новосибирской областей и Пермского края.

В первом квартале 2024 года клиенты приобрели более 153 тысяч полисов каско от "Ингосстраха" (без учёта спецпрограмм с ограниченным покрытием). Наибольшее количество страховок было продано в Москве (более 77 тысяч), Санкт-Петербурге (более 18 тысяч), Приволжском региональном центре (более 14 тысяч), Уральском региональном центре (более 12 тысяч) и в региональном центре "Юг" (более 8 тысяч).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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