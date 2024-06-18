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Бывший ректор пермского вуза незаконно отдохнул на Кипре и в Любляне по корпоративному ДМС

Экс-ректора ПГГПУ обвиняют в мошенничестве с корпоративным ДМС

2:09
Страхование

Бывшего ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Андрея Колесникова обвиняют в использовании средств ДМС "Ингосстраха" для полетов за границу, сообщает АСН.

Экс-ректора ПГГПУ обвиняют в мошенничестве с корпоративным ДМС
Фото: commons.wikimedia.org by Константин Скоробогатых is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Согласно обвинительному заключению, Колесников совершил преступления в период исполнения обязанностей ректора вуза в 2018–2019 годах.

По данным правоохранительных органов, по указанию Колесникова в 2018 году ПГГПУ заключил два договора ДМС с компанией "Ингосстрах". По версии следствия, через компании, оказывавшие медицинские услуги в рамках этих договоров, ему дважды покупали билеты на Кипр и в Любляну, куда он ездил с супругой.

В первом случае университет заплатил страховую премию в размере 200 тысяч рублей, а во втором — 275 тысяч рублей. Кроме того, по его просьбе неустановленные лица подделали документы об оказании медицинских услуг, которые затем были представлены страховой компании.

Адвокат экс-ректора Лариса Алфёрова назвала "странной" версию следствия о хищении денег через выплату страховой премии "Ингосстраху" по договорам ДМС. По её словам, страховая компания выплачивала деньги медицинским организациям из собственных средств. Следовательно, если и имело место хищение, то пострадавшей стороной должен считаться "Ингосстрах", а не университет.

Алфёрова добавила, что договоры со страховой компанией были законными и никто их не оспаривал. По её мнению, страховая премия не может быть предметом хищения.

Гособвинитель Екатерина Малышева возразила против возвращения дела прокурору, заявив, что все спорные вопросы могут быть разрешены в ходе судебного разбирательства. В итоге суд отклонил ходатайство защиты.

Ранее в США страхового агента приговорили в 19 годам тюрьмы за обман пенсионеров.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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