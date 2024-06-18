Опрос Gallagher: 80% владельцев бизнеса в США считают, что их страховка не покроет основные риски

Исследование: 80% владельцев бизнеса боятся недостаточной страховки рисков

2:27 Your browser does not support the audio element. Страхование

Недавний опрос страхового брокера Gallagher среди 1000 владельцев бизнеса в США показал, что 80% обеспокоены недостаточной страховкой от таких рисков, как экстремальные погодные условия или кибератаки.

Фото: unsplash.com by Andrew Neel andrewtneel is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Из опроса выяснилось, что 91% владельцев боятся влияния экстремальных погодных условий и стихийных бедствий на их бизнес, а 69% опасаются кибератак. Однако только 32% имеют страховку от киберрисков.

Кроме того, 68% участников выражают сильное беспокойство по поводу сбоев в цепочке поставок, а 63% — о последствиях выборов для их бизнеса.

Дж. Патрик Галлахер-младший, председатель и генеральный директор Gallagher, отметил:

"Мир меняется быстро, и каждый день появляются новые риски. Для защиты бизнеса любого размера важно постоянно развивать методы снижения рисков и искать подходящих партнеров для обеспечения индивидуальной защиты", — отметил председатель и генеральный директор Gallagher Дж. Патрик Галлахер-младший.

Опрос также показал, что 81% владельцев бизнеса планируют сохранить или увеличить инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) в 2024 году для открытия новых возможностей роста и повышения эффективности.

С развитием ИИ возникают и риски. Устойчивый рост в сочетании с надёжной защитой будет ключевым для эффективного управления этим меняющимся ландшафтом, отметил брокер.

50% компаний рассчитывают на ИИ для расширения ИТ-возможностей, 42% — для улучшения маркетинга, и 35% — для повышения продаж. Малые предприятия (52%) менее заинтересованы в ИИ по сравнению с крупными (89%).

Несмотря на преимущества ИИ, многие обеспокоены его негативными последствиями: 37% боятся утечки конфиденциальной информации, 35% — регуляторных рисков, и 35% — устаревания работы.

Почти все владельцы бизнеса (96%) внедрили стратегии управления рисками. За последний год 80% респондентов сообщили о финансовом росте, из них 27% — о значительном, сообщает "Allinsurance.kz".