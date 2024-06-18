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Страховые компании перечислили более 1,6 млрд рублей сельхозпроизводителям России в 2024 году

Страховщики выплатили аграриям более 1,6 млрд рублей за ущерб от заморозков

1:15
Страхование

Компании Национального союза агростраховщиков (НСА) выплатили сельхозпроизводителям России более 1,6 млрд рублей страховых компенсаций за гибель урожая и сельхозживотных с начала 2024 года.

Страховщики выплатили аграриям более 1,6 млрд рублей за ущерб от заморозков
Фото: freepik.com by grmarc is licensed under public domain

Об этом сообщил президент НСА Корней Биждов на конференции "PRO Яблоко" в Минеральных Водах.

Эта сумма включает более 900 млн рублей страховых выплат аграриям за убытки, вызванные чрезвычайными ситуациями из-за заморозков.

"Выплаты по заморозковым ЧС продолжаются — уже есть выплаты не только по программе страхования на случай ЧС, но и по мультирисковой программе, в которой предусмотрен порядок предварительной выплаты. Первые 16 млн рублей по полису типа "мультириск" получило хозяйство в Белгородской области, выплату за гибель озимых перечислила компания "Ингосстрах"", — отметил Корней Биждов.

Помимо убытков от заморозков, агростраховщики также выплачивали компенсации за погибший урожай из-за почвенной и атмосферной засухи, суховея, переувлажнения почвы, града, сильного ветра и паводка, сообщает АСН.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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