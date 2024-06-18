Первая сделка по страхованию жизни: как началась история страхования в Лондоне в 1583 году

Как первая сделка в Лондоне изменила страхование жизни: история и факты

1:16 Your browser does not support the audio element. Страхование

18 июня 1583 года в Лондоне была заключена первая сделка по страхованию жизни, что стало важным событием в истории финансовых услуг. Впервые человек оценил свою жизнь в 383 фунта и приобрёл страховой полис у агента, проложив путь для дальнейшего развития этой практики.

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В конце XVII — начале XVIII веков в Европе стало распространяться массовое страхование жизни, которое изначально рассматривалось как дополнение к морскому страхованию. Помимо страхования кораблей и грузов, начали заключать договоры на страхование жизни капитанов кораблей, что способствовало защите их семей в случае трагедий на море.

Со временем страхование жизни стало неотъемлемой частью финансовых и имущественных сделок. Например, при оформлении ипотеки страховой полис может значительно снизить процентную ставку, что делает жилье более доступным для покупателей. Кроме того, современные страховые полисы предлагают разнообразные программы, которые обеспечивают финансовую защиту на случай утраты трудоспособности, серьёзных заболеваний и других непредвиденных обстоятельств.