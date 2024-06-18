Как выбрать туристическую страховку: базовые и дополнительные риски, стоимость и условия оформления

Туристическая страховка не является обязательной для выезда за границу, однако опытные путешественники настоятельно советуют оформить медицинский полис. Это позволит избежать значительных финансовых потерь в случае непредвиденной ситуации.
Медицинская страховка может покрывать основные риски, такие как:
Кроме базовых рисков, страховку можно расширить, добавив дополнительные, например: отмена поездки, потеря или задержка багажа, активный отдых и спорт, гражданская ответственность перед третьими лицами.
Стоимость полиса рассчитывается индивидуально и зависит от возраста туриста, набора рисков, суммы страхового покрытия и продолжительности поездки.
В случае страхового случая необходимо связаться с оператором сервисного центра, который организует медицинскую помощь в соответствии с условиями вашей страховки.
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