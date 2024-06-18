Как выбрать туристическую страховку: базовые и дополнительные риски, стоимость и условия оформления

Как выбрать туристическую страховку: важные советы для путешественников

1:11 Your browser does not support the audio element. Страхование

Туристическая страховка не является обязательной для выезда за границу, однако опытные путешественники настоятельно советуют оформить медицинский полис. Это позволит избежать значительных финансовых потерь в случае непредвиденной ситуации.

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Медицинская страховка может покрывать основные риски, такие как:

Транспортировка в медицинское учреждение;

Амбулаторное и стационарное лечение;

Экстренная стоматологическая помощь;

Эвакуация туриста на родину по состоянию здоровья;

Репатриация в случае трагических обстоятельств.

Кроме базовых рисков, страховку можно расширить, добавив дополнительные, например: отмена поездки, потеря или задержка багажа, активный отдых и спорт, гражданская ответственность перед третьими лицами.

Стоимость полиса рассчитывается индивидуально и зависит от возраста туриста, набора рисков, суммы страхового покрытия и продолжительности поездки.

В случае страхового случая необходимо связаться с оператором сервисного центра, который организует медицинскую помощь в соответствии с условиями вашей страховки.