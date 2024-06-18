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Как выбрать туристическую страховку: базовые и дополнительные риски, стоимость и условия оформления

Как выбрать туристическую страховку: важные советы для путешественников

1:11
Страхование

Туристическая страховка не является обязательной для выезда за границу, однако опытные путешественники настоятельно советуют оформить медицинский полис. Это позволит избежать значительных финансовых потерь в случае непредвиденной ситуации.

Как выбрать туристическую страховку: важные советы для путешественников
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Медицинская страховка может покрывать основные риски, такие как:

  • Транспортировка в медицинское учреждение;
  • Амбулаторное и стационарное лечение;
  • Экстренная стоматологическая помощь;
  • Эвакуация туриста на родину по состоянию здоровья;
  • Репатриация в случае трагических обстоятельств.

Кроме базовых рисков, страховку можно расширить, добавив дополнительные, например: отмена поездки, потеря или задержка багажа, активный отдых и спорт, гражданская ответственность перед третьими лицами.

Стоимость полиса рассчитывается индивидуально и зависит от возраста туриста, набора рисков, суммы страхового покрытия и продолжительности поездки.

В случае страхового случая необходимо связаться с оператором сервисного центра, который организует медицинскую помощь в соответствии с условиями вашей страховки.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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