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Сравнение страхования и гарантии для гаджетов: какие преимущества и недостатки стоит учесть

Защита гаджетов: страхование или гарантия — что лучше?

1:04
Страхование

Приобретение страхового полиса при покупке гаджета не является обязательным, но обеспечивает более обширную защиту по сравнению с гарантией. В отличие от гарантии, страхование охватывает не только поломки, но и утрату или кражу устройства.

Защита гаджетов: страхование или гарантия — что лучше?
Фото: freepik.com by ansiia is licensed under public domain

Магазин не участвует в процессе страхования, поскольку договор заключается напрямую между покупателем и страховой компанией. В случае страхового события компания предоставляет компенсацию в виде денежного возмещения или ремонта.

Срок страхования обычно составляет от одного месяца до двух лет и начинается через несколько недель после покупки устройства. Важно внимательно изучить условия договора перед его подписанием.

Страхование распространяется на различные устройства, включая новые и поддержанные модели. Часто полис можно оформить онлайн.

Недостатки включают дополнительные расходы, ограниченный выбор страховых предложений и возможные ограничения условий полиса.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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