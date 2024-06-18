Сравнение страхования и гарантии для гаджетов: какие преимущества и недостатки стоит учесть

Приобретение страхового полиса при покупке гаджета не является обязательным, но обеспечивает более обширную защиту по сравнению с гарантией. В отличие от гарантии, страхование охватывает не только поломки, но и утрату или кражу устройства.
Магазин не участвует в процессе страхования, поскольку договор заключается напрямую между покупателем и страховой компанией. В случае страхового события компания предоставляет компенсацию в виде денежного возмещения или ремонта.
Срок страхования обычно составляет от одного месяца до двух лет и начинается через несколько недель после покупки устройства. Важно внимательно изучить условия договора перед его подписанием.
Страхование распространяется на различные устройства, включая новые и поддержанные модели. Часто полис можно оформить онлайн.
Недостатки включают дополнительные расходы, ограниченный выбор страховых предложений и возможные ограничения условий полиса.
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