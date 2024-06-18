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Искусственный интеллект в страховании: оптимизация процессов и новые возможности для компаний и клиентов

Будущее страхования: как искусственный интеллект меняет правила игры

1:54
Страхование

Искусственный интеллект (ИИ) активно трансформирует многие отрасли, включая страхование. Его возможности могут кардинально изменить эту сферу, начиная с персонализации предложений и заканчивая совершенствованием процессов урегулирования убытков. Рассмотрим основные направления влияния ИИ на страховую отрасль:

Будущее страхования: как искусственный интеллект меняет правила игры
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Оптимизация процесса оценки рисков

ИИ способен обрабатывать большие объемы данных гораздо быстрее человека, что позволяет точнее оценивать риски. Алгоритмы машинного обучения могут учитывать множество факторов, таких как возраст и медицинская история клиента, погодные условия и экономические индикаторы. Это позволяет страховым компаниям лучше понимать потенциальные риски и предлагать более конкурентоспособные тарифы.

Персонализация предложений

С помощью ИИ страховые компании могут предлагать клиентам наиболее подходящие продукты, основываясь на их индивидуальных потребностях и предпочтениях. Это не только увеличивает вероятность приобретения полиса, но и повышает удовлетворенность клиентов, поскольку они получают именно то, что им нужно.

Автоматизация урегулирования убытков

ИИ способен значительно ускорить процесс урегулирования убытков, автоматизируя сбор документов, первичную оценку убытков и даже принятие решений по выплатам. Использование чат-ботов и автоматизированных систем позволяет сократить время реагирования на обращения клиентов и улучшить качество обслуживания.

Борьба с мошенничеством

ИИ помогает выявлять потенциальные мошеннические действия, анализируя аномалии в заявках на выплаты или поведении клиентов. Это снижает убытки компаний от мошенничества и обеспечивает более справедливое и эффективное страхование.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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