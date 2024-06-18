Огромные скидки на ОСАГО: где водители получают самые большие бонусы

Москва лидирует по числу водителей с максимальной скидкой по ОСАГО

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Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), наибольшая доля владельцев автомобилей, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО за период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года, зафиксирована в Москве, где 48% водителей получают максимальную скидку.

Фото: https://rudalle.ru/ by Нейросеть "Кандинский 3.1"

Следующими идут Петербург с 44,5%, Московская область с 43%, Ленинградская область с 42% и Пермский край с 41,7%. В среднем по России 32,2% водителей имеют минимальный коэффициент бонус-малус (КБМ). Для получения максимальной скидки нужно не становиться виновником ДТП в течение десяти лет.

Высокую долю водителей с максимальными скидками также отмечают в Новосибирской и Рязанской областях, Красноярском крае, Самарской и Тюменской областях, Республике Карелия и Кемеровской области. Меньше всего водителей с максимальной скидкой проживает в Республике Дагестан (4,1%), Чеченской Республике (4,5%), Республике Тыва (5,6%), Республике Ингушетия (5,7%) и Республике Северная Осетия — Алания (11,5%).