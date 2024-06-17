Экспертные советы по выбору автостраховщика: на что обращать внимание при покупке полиса

Эксперт рассказал, как выбрать надёжную страховую компанию для оформления ОСАГО

1:35 Your browser does not support the audio element. Страхование

Выбор надёжной страховой компании для автомобиля — важный вопрос для многих автовладельцев. В интервью порталу "naavtotrasse.ru" эксперт по автострахованию поделился своими рекомендациями.

Фото: flickr.com by Land Rover MENA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

При выборе страховщика необходимо учитывать не только стоимость полиса, но и репутацию компании. Ведь надёжность и скорость реагирования при страховом случае имеют первостепенное значение.

"Важно учесть отзывы клиентов и изучить условия договора страхования. По ОСАГО, хотя условия страхования определены законом, может отличаться стоимость страхования и то, как организованы выплаты или направление на ремонт", — отметил вице-президент по автострахованию компании "Ренессанс страхование" Сергей Демидов.

В большинстве случаев потерпевший получает выплату по ОСАГО через свою страховую компанию.

"По КАСКО каждая такая организация сама формулирует условия договора. Важно учесть состав застрахованных рисков, особенно для мини-КАСКО, какие дополнительные опции включены в полис. Например, какие суммы компенсаций выплачиваются без справок о ДТП или какой размер и тип франшизы предусмотрен. Это часть убытка, которую клиент оплачивает самостоятельно", — объясняет эксперт.

Также стоит выяснить, насколько качественно урегулируются убытки: какие ремонтные станции доступны, как можно подать документы без посещения офиса и как быстро клиент получает направление на ремонт.