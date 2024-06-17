Страховщики обратились к правительству РФ с просьбой не отменять налоговые льготы на страхование жизни

Страховщики предсказали убытки бюджета из-за отмены льгот на страхование жизни

0:45 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховщики считают, что в противном случае государственный бюджет к 2030 году потеряет до 237 миллиардов рублей, а рынок страхования жизни лишится этого сегмента. Соответствующее письмо было направлено на имя министра финансов Антона Силуанова.

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В письме страховщики призвали власти пересмотреть поправки в налоговое законодательство, касающиеся продуктов страхования жизни с инвестиционной и накопительной составляющей, и сохранить текущие льготы.

Российские страховщики предупредили, что "неожиданное для розничных инвесторов решение" приведёт к массовому прекращению текущих договоров, сообщает АСН.