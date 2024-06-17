Страховщики обратились к правительству РФ с просьбой не отменять налоговые льготы на страхование жизни

Страховщики считают, что в противном случае государственный бюджет к 2030 году потеряет до 237 миллиардов рублей, а рынок страхования жизни лишится этого сегмента. Соответствующее письмо было направлено на имя министра финансов Антона Силуанова.
В письме страховщики призвали власти пересмотреть поправки в налоговое законодательство, касающиеся продуктов страхования жизни с инвестиционной и накопительной составляющей, и сохранить текущие льготы.
Российские страховщики предупредили, что "неожиданное для розничных инвесторов решение" приведёт к массовому прекращению текущих договоров, сообщает АСН.
Паутинный клещ - один из самых вредоносных вредителей, часто атакующих баклажаны. Эти микроскопические членистоногие питаются соком растений, что приводит к угнетению и даже гибели культуры. Если вы заметили признаки их присутствия на ваших баклажанах, важно оперативно принять меры по борьбе с ними.