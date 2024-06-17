Борщевик: чем он опасен, что делать при ожогах и по какому полису получить медпомощь

Вылечить ожоги от борщевика можно по стандартному полису ДМС

2:33 Your browser does not support the audio element. Страхование

Борщевик - опасное растение, которое вызывает сильные ожоги, головокружение, а иногда даже приводит к летальному исходу. Банки.ру рассказали, как уберечься от сорняка и какие страховые полисы покрывают лечение и восстановление после ожога борщевиком.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

Чем опасен борщевик

Видов борщевика несколько, но самым опасным для людей является борщевик Сосновского. В его соке содержатся вещества, резко повышающие чувствительность кожи к ультрафиолету. Прикосновение к растению вызывает болезненный ожог, который долго не заживает. Также ожог может проявиться позже, при воздействии солнечных лучей на кожу.

Если сок борщевика попадёт в глаза, это может привести к слепоте, а его пыльца раздражает гортань, провоцирует тошноту и рвоту. Длительное пребывание рядом с растением может вызвать головокружение и обморок. При аллергии на пыльцу борщевика человек может получить отёк гортани и асфиксию.

Как избежать ожога борщевиком

Лучше всего избегать борщевика вовсе. Его отличают тройные листья и красные или зеленые стебли.

Если вы работаете в районах, где произрастает борщевик, используйте закрытую одежду с длинными рукавами, брюки, перчатки и маску.

После контакта с растением незамедлительно промойте место ожога холодной водой и мылом. Не трите кожу, чтобы не распространять ядовитый сок.

Какая страховка поможет при ожоге борщевиком

При появлении признаков ожога - покраснении, жжении, пузырях на коже - нужно срочно обратиться за медицинской помощью. Самолечение очень опасно!

Несложные ожоги можно вылечить амбулаторно, под контролем хирурга. При тяжёлом поражении потребуется экстренная помощь в стационаре.

Компенсацию на лечение от ожога борщевика можно получить, например, по полису страхования от несчастных случаев и болезней. Сумма зависит от страховой компании.

Лечить ожоги от борщевика за счет страховой компании можно и по стандартному полису ДМС. Стоимость таких программ может варьироваться от 11 100 до 37 700 рублей в зависимости от региона и клиники.

Ранее эксперты рассказали, как выбрать полис ДМС для пенсионеров.