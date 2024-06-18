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Компенсация при отмене тура: как страховка от невыезда помогает вернуть деньги за сорванную поездку

Эксперт рассказала, как страховка поможет вернуть деньги за отменённую поездку

1:16
Страхование

В случае отмены туристической поездки по различным причинам, туристы могут получить компенсацию. Это возможно благодаря страховке от отмены поездки, пояснила аналитик Банки. ру Эряния Бочкина.

Эксперт рассказала, как страховка поможет вернуть деньги за отменённую поездку
Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under public domain

Она отметила, что страхование от отмены поездки с каждым годом становится всё более популярным. Это связано с тем, что международные поездки для российских граждан сейчас затруднены, и существует риск срыва поездки на этапе получения визы, перелета или прохождения границы. Однако такую страховку можно оформить и для путешествий по России.

Эряния Бочкина подчеркнула, что такое страхование позволяет вернуть полностью или большую часть средств, если поездка не состоялась из-за непредвиденных обстоятельств. Без него, если тур был приобретён через агентство, можно рассчитывать только на возврат части стоимости, которую решит возместить туроператор.

Аналитик также рекомендовала при оформлении страховки от невыезда внимательно проверять, какие риски покрывает полис, поскольку перечень страховых случаев может значительно варьироваться и охватывать как самого путешественника, так и его близких родственников.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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