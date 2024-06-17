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ВСК: Северный Кавказ — самый безопасный регион для летнего отдыха

Аналитики ВСК: отдых за рубежом летом опаснее, чем в России

1:53
Страхование

Аналитики Страхового Дома ВСК пришли к выводу, что отдыхать за рубежом летом опаснее, чем в России. Только 15% страховых обращений связано с поездками на отечественные курорты. Из всех туристических направлений, 88% происшествий фиксируются в Краснодарском крае, тогда как самый безопасный отдых — на Северном Кавказе с лишь 4,5% ЧП.

Аналитики ВСК: отдых за рубежом летом опаснее, чем в России
Фото: commons.wikimedia.org by Dima Sergiyenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По данным ВСК, наибольшее количество страховых обращений приходится на август — 48%, в июле — 33%, и в июне — 19%.

Наиболее опасными городами для летнего отдыха являются:

  1. Адлер (Сочи) — 54% ЧП
  2. Сочи — 12%
  3. Лоо (Сочи) — 10%
  4. Санкт-Петербург — 5,3%
  5. Анапа — 5%

Самые безопасные города среди популярных туристических направлений:

  1. Казань — 0,1%
  2. Калининград — 0,1%
  3. Москва — 0,3%
  4. Туапсе — 0,5%
  5. Геленджик — 0,9%

В Краснодарском крае за лето регистрируется 88% всех страховых обращений. Основные причины — проблемы с ЖКТ (гастрит, отравления) и ЛОР-заболевания (синуситы, отиты, фарингиты).

В Санкт-Петербурге наиболее частые обращения связаны с ЛОР-заболеваниями и травмами (переломы, ушибы, растяжения).

Северный Кавказ считается одним из самых безопасных регионов для летнего отдыха, с 4,5% страховых случаев, большинство из которых зафиксированы в Ессентуках (1,7%) и Кисловодске (1,5%). Основные проблемы — ОРВИ и проблемы с давлением.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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