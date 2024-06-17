ВСК: Северный Кавказ — самый безопасный регион для летнего отдыха

Аналитики Страхового Дома ВСК пришли к выводу, что отдыхать за рубежом летом опаснее, чем в России. Только 15% страховых обращений связано с поездками на отечественные курорты. Из всех туристических направлений, 88% происшествий фиксируются в Краснодарском крае, тогда как самый безопасный отдых — на Северном Кавказе с лишь 4,5% ЧП.
По данным ВСК, наибольшее количество страховых обращений приходится на август — 48%, в июле — 33%, и в июне — 19%.
Наиболее опасными городами для летнего отдыха являются:
Самые безопасные города среди популярных туристических направлений:
В Краснодарском крае за лето регистрируется 88% всех страховых обращений. Основные причины — проблемы с ЖКТ (гастрит, отравления) и ЛОР-заболевания (синуситы, отиты, фарингиты).
В Санкт-Петербурге наиболее частые обращения связаны с ЛОР-заболеваниями и травмами (переломы, ушибы, растяжения).
Северный Кавказ считается одним из самых безопасных регионов для летнего отдыха, с 4,5% страховых случаев, большинство из которых зафиксированы в Ессентуках (1,7%) и Кисловодске (1,5%). Основные проблемы — ОРВИ и проблемы с давлением.
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