ВСК: Северный Кавказ — самый безопасный регион для летнего отдыха

Аналитики ВСК: отдых за рубежом летом опаснее, чем в России

1:53 Your browser does not support the audio element. Страхование

Аналитики Страхового Дома ВСК пришли к выводу, что отдыхать за рубежом летом опаснее, чем в России. Только 15% страховых обращений связано с поездками на отечественные курорты. Из всех туристических направлений, 88% происшествий фиксируются в Краснодарском крае, тогда как самый безопасный отдых — на Северном Кавказе с лишь 4,5% ЧП.

Фото: commons.wikimedia.org by Dima Sergiyenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По данным ВСК, наибольшее количество страховых обращений приходится на август — 48%, в июле — 33%, и в июне — 19%.

Наиболее опасными городами для летнего отдыха являются:

Адлер (Сочи) — 54% ЧП Сочи — 12% Лоо (Сочи) — 10% Санкт-Петербург — 5,3% Анапа — 5%

Самые безопасные города среди популярных туристических направлений:

Казань — 0,1% Калининград — 0,1% Москва — 0,3% Туапсе — 0,5% Геленджик — 0,9%

В Краснодарском крае за лето регистрируется 88% всех страховых обращений. Основные причины — проблемы с ЖКТ (гастрит, отравления) и ЛОР-заболевания (синуситы, отиты, фарингиты).

В Санкт-Петербурге наиболее частые обращения связаны с ЛОР-заболеваниями и травмами (переломы, ушибы, растяжения).

Северный Кавказ считается одним из самых безопасных регионов для летнего отдыха, с 4,5% страховых случаев, большинство из которых зафиксированы в Ессентуках (1,7%) и Кисловодске (1,5%). Основные проблемы — ОРВИ и проблемы с давлением.