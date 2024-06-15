Что такое рисковое страхование жизни?

Рисковое страхование жизни — это вид страхования, который защищает страхователя от финансовых потерь в случае наступления определённых событий, связанных с жизнью и здоровьем застрахованного лица.
При заключении договора рискового страхования жизни страхователь уплачивает страховой компании определённую сумму (страховой взнос), а компания обязуется выплатить страховую сумму при наступлении страхового случая, указанного в договоре. Страховыми случаями могут быть смерть застрахованного, установление инвалидности, временная нетрудоспособность и другие события, которые могут привести к потере трудоспособности или смерти застрахованного.
Рисковое страхование жизни может быть полезным инструментом для защиты финансового благополучия семьи в случае потери кормильца или возникновения серьёзных проблем со здоровьем у застрахованного лица. Однако стоит помнить, что рисковое страхование жизни не является накопительным продуктом и не предусматривает выплаты в случае дожития застрахованного до окончания срока действия договора.
Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.