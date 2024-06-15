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Что такое рисковое страхование жизни?

1:09
Страхование

Рисковое страхование жизни — это вид страхования, который защищает страхователя от финансовых потерь в случае наступления определённых событий, связанных с жизнью и здоровьем застрахованного лица.

Что такое рисковое страхование жизни?
Фото: unsplash.com by Anton Repponen repponen is licensed under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

При заключении договора рискового страхования жизни страхователь уплачивает страховой компании определённую сумму (страховой взнос), а компания обязуется выплатить страховую сумму при наступлении страхового случая, указанного в договоре. Страховыми случаями могут быть смерть застрахованного, установление инвалидности, временная нетрудоспособность и другие события, которые могут привести к потере трудоспособности или смерти застрахованного.

Рисковое страхование жизни может быть полезным инструментом для защиты финансового благополучия семьи в случае потери кормильца или возникновения серьёзных проблем со здоровьем у застрахованного лица. Однако стоит помнить, что рисковое страхование жизни не является накопительным продуктом и не предусматривает выплаты в случае дожития застрахованного до окончания срока действия договора.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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