Виды страхования жизни

Существует множество программ страхования жизни, каждая из которых предлагает свои уникальные условия. Вот некоторые из них:

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1. Рисковое страхование жизни обеспечивает защиту в случае несчастного случая, инвалидности, тяжёлой болезни, смерти в результате несчастного случая или по другой причине.

2. Накопительное страхование жизни гарантирует выплату определённой суммы денег в случае смерти застрахованного лица или дожития до определённого срока. При этом норма доходности учитывается при расчёте страховых тарифов и остаётся постоянной на протяжении всего срока действия договора.

3. Смешанное (рисково-накопительное) страхование жизни сочетает в себе элементы двух предыдущих видов страхования. В договоре устанавливаются как основные риски (дожитие или смерть застрахованного лица), так и дополнительные (смерть, критические заболевания, травма, инвалидность). Это обеспечивает более полное покрытие в случае неблагоприятных событий, которые могут нанести вред здоровью. Норма доходности также учитывается, как и в накопительном страховании жизни.

4. Страхование жизни с участием в прибыли компании (with-profits policies) предполагает, что после ежегодной оценки страховых активов и пассивов часть прибыли компании отчисляется в виде бонуса в пользу страхователя. Бонус выплачивается только по окончании договора.

5. Страхование жизни с участием в резервном капитале покрытия (распространено в основном в европейских странах) включает в страховую премию определённый норматив сбережений, который инвестируется страховой компанией. Образуется резервный капитал покрытия, а доходность по таким договорам невысокая.

6. Инвестиционное (фондовое) страхование жизни (unit-linked life insurance) позволяет страхователю участвовать в результатах инвестиций. Накапливаемые на счёте страхователя денежные средства объединяются в кредитный фонд и передаются в управление специализированной компании. Страхователь выбирает тот фонд (из предложенных страховщиком), который больше всего его устраивает, анализируя степень доходности и риска.

7. Комбинированное страхование жизни сочетает несколько видов личного страхования. Оно позволяет страхователям совместить страховую защиту на случай утраты трудоспособности, на дожитие, на случай смерти и страхование от несчастных случаев или медицинское страхование.

Наиболее распространены договоры страхования жизни, которые сочетают в себе рисковую и сберегательную функции. При этом часть страхового взноса идёт на формирование сбережений, которые выплачиваются с учётом инвестиционного дохода по окончании срока действия договора самому страхователю или указанному в договоре лицу (выгодоприобретателю). В случае гибели страхователя эти сбережения выплачиваются выгодоприобретателю по договору страхования.