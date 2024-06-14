Уже на финальной стадии: новые страховые программы изменят садоводство в России

Минсельхоз готовит спецпрограмму по страхованию садов в России

2:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

Минсельхоз России на открытии международной выставки "PRO Яблоко 2024" в Минеральных Водах. объявил о скором завершении работы над специальной программой страхования для многолетних насаждений, разработанной совместно с Национальным союзом агростраховщиков (НСА).

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Директор Департамента растениеводства Минсельхоза РФ Роман Некрасов подробно рассказал о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в отрасли садоводства, вызванных майскими заморозками, объявленных в 10 субъектах РФ.

"Мы готовим предложение по схеме возмещения затрат на погибшие многолетние насаждения", — сказал он.

Он напомнил, что Минсельхоз совместно с НСА завершает работу над специальной программой страхования для многолетних насаждений, которая позволит страховать риски утраты урожая, включая заморозки в период цветения садов.

"Программа страхования рисков садоводства уже находится на финальной стадии — страховая часть программы, разработанная совместно с отраслевыми союзами садоводов, полностью завершена и представлена в Минсельхоз России. В случае ее включения в систему агрострахования с господдержкой мы сможем предоставить садоводам защиту на случай утраты качества плодов, учитывая особенности плодоношения садов интенсивного типа", — прокомментировал президент НСА Корней Биждов.

Он отметил, что агростраховщики готовы принять ответственность за риски растущей отрасли садоводства, несмотря на их высокий уровень, и рассказал об опыте страховых выплат за ущерб урожаю от ЧС.

Согласно планам Минсельхоза России, площадь плодоносящих насаждений к 2030 году должна вырасти на 19% по сравнению с 2023 годом и достигнуть 130 тыс. га. Финансирование госпрограммы развития садоводства в 2024 году составит 5,8 млрд рублей.

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