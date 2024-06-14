Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ОАК опровергла утверждения о пожаре в конструкторском бюро "Сухого"
Киевский режим хочет отдать 20 госкомпаний западным инвесторам
Пять признаков того, что ваша фигура лучше, чем вы думаете
Половина работодателей готовы платить сотрудникам больше за использование ИИ
Чемпионат Европы может обогатить немцев на $ 1 млрд
Важные подкормки плодовых культур в июне
Готовим шоколадное мороженое с перцем чили
Даже взрослого кота можно без труда приучить к когтеточке
Ксения Бородина рассказала о травле после развода с Курбаном Омаровым
Уже на финальной стадии: новые страховые программы изменят садоводство в России

Минсельхоз готовит спецпрограмму по страхованию садов в России

2:10
Страхование

Минсельхоз России на открытии международной выставки "PRO Яблоко 2024" в Минеральных Водах. объявил о скором завершении работы над специальной программой страхования для многолетних насаждений, разработанной совместно с Национальным союзом агростраховщиков (НСА).

Минсельхоз готовит спецпрограмму по страхованию садов в России
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under public domain

Директор Департамента растениеводства Минсельхоза РФ Роман Некрасов подробно рассказал о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в отрасли садоводства, вызванных майскими заморозками, объявленных в 10 субъектах РФ.

"Мы готовим предложение по схеме возмещения затрат на погибшие многолетние насаждения", — сказал он.

Он напомнил, что Минсельхоз совместно с НСА завершает работу над специальной программой страхования для многолетних насаждений, которая позволит страховать риски утраты урожая, включая заморозки в период цветения садов.

"Программа страхования рисков садоводства уже находится на финальной стадии — страховая часть программы, разработанная совместно с отраслевыми союзами садоводов, полностью завершена и представлена в Минсельхоз России. В случае ее включения в систему агрострахования с господдержкой мы сможем предоставить садоводам защиту на случай утраты качества плодов, учитывая особенности плодоношения садов интенсивного типа", — прокомментировал президент НСА Корней Биждов.

Он отметил, что агростраховщики готовы принять ответственность за риски растущей отрасли садоводства, несмотря на их высокий уровень, и рассказал об опыте страховых выплат за ущерб урожаю от ЧС.

Согласно планам Минсельхоза России, площадь плодоносящих насаждений к 2030 году должна вырасти на 19% по сравнению с 2023 годом и достигнуть 130 тыс. га. Финансирование госпрограммы развития садоводства в 2024 году составит 5,8 млрд рублей.

Ранее эксперт рассказал, как западные санкции против РНПК повлияют на российский экспорт.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Авиация НАТО — всё? Названы цели на Украине для крылатых ракет Х-101 с кассетной боевой частью

Х-101 является стратегической крылатой ракетой, которая была разработана с применением технологий снижения радиолокационной заметности.

Крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью обнулят авиацию Украины
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров
Прогоните паутинного клеща с малины: проведите эту простую обработку кустов
Правила полива: как вырастить крупную, сочную клубнику
Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова Страны Глобального Юга из-за лжи Киева стали отказываться от "мирного саммита" Дмитрий Плотников
Две известные российские водочные марки завоевали популярность на мировом рынке
Аспирин в огороде: простые способы применения для огурцов и помидоров
Всемирный банк открыто выступил против России
Всемирный банк открыто выступил против России
Последние материалы
Ксения Бородина рассказала о травле после развода с Курбаном Омаровым
Финансит: доллар стабилизируется на уровне 60-70 рублей
Россию назвали самой желанной и недоступной страной для путешествий
Скорость звука на Марсе постоянно меняется, показало странное исследование
На АЗС объяснили, как бензин АИ-95 превращается в АИ-92 из-за крышки бензобака
Минсельхоз готовит спецпрограмму по страхованию садов в России
В ФК "Краснодар" признались, что будут скучать по Сафонову после его перехода в "ПСЖ"
Сериал "Она такая классная" остался без режиссёра
Врач Сумцова: брекеты нужны при скученности зубов
Теннисистка из Дании Возняцки выступит на ОИ-2024
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников