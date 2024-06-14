Непогода в Москве: страховщикам поступают звонки о ДТП и упавших на автомобили деревьях

"Согласие": от москвичей поступают звонки о последствиях сильных ливней

1:12 Your browser does not support the audio element. Страхование

В страховую компанию "Согласие" поступают обращения от водителей Московского региона, сообщающих о повреждениях автомобилей из-за непогоды.

Фото: flickr.com by Smallman12q is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Так, в северной части Москвы, на улице Костромская, ночью на Mitsubishi Outlander упало дерево, существенно повредив бампер, крышу, капот и багажник. Сегодня утром в столице, на улице Флотская, ветка упала на Volkswagen Tiguan, повредив крышу и крыло кроссовера.

В Подмосковье, на трассе "Москва-Санкт-Петербург", водитель BMW X6 не справился с управлением из-за скопившейся на дороге дождевой воды и столкнулся с ограждением, после чего машину отбросило на противоположную сторону. Требуется ремонт бампера, капота и левой стороны транспортного средства.

В подмосковном Клину владелец Hyundai Santa Fe из-за лужи не заметил яму на дороге и, не объехав её, повредил диск колеса.

Все заявленные случаи будут урегулированы в рамках страхования автомобилей по каско, заявил страховщик.

Ранее эксперт рассказал, к чему приведёт удвоение выплат по ОСАГО с европротоколом.